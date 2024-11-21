МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху, подозреваемого в военных преступлениях в Газе

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в Газе. Об этом сообщили в суде.





Отмечается, что информацию о выдаче ордеров обнародовали, потому что Нетаньяху и Галлант «продолжают преступные действия, и знать о существовании ордеров в интересах потерпевших и их семей».





Также сообщается, что МУС выдал ордер на арест командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад Дейфа.





20 мая прокурор Карим Хан потребовал выдачу ордеров. В его заявлении отмечалось, что в силу собранных доказательств у прокуратуры имеются разумные основания полагать, что Нетаньяху и Галлант «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года».