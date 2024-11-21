Глава Крыма Аксенов допустил, что Россия вернется к международному праву после достижения всех целей СВО

По его словам, главный критерий сейчас — «целесообразность и необходимость конкретных решений». Политик высказал мнение, что все должно быть «на благо тех, кто двигается вперед, тех, кого мы освобождаем, и наших людей непосредственно».





Противоречат или нет каким-либо законам международного права эти решения, «нужно закрыть глаза», считает Аксенов. Он также отметил, что в отношении России никто не вспоминает о международных правах.





Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) с 16 сентября 2022 года. Она также вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).