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Глава Крыма Аксенов допустил, что Россия вернется к международному праву после достижения всех целей СВО
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Прежде всего, все решения должны приниматься на благо людей, подчеркнул политик undefined
Новости

Глава Крыма Аксенов допустил, что Россия вернется к международному праву после достижения всех целей СВО

Прежде всего, все решения должны приниматься на благо людей, подчеркнул политик

Россия может вернуться к соблюдению международного права, когда победит и достигнет всех целей СВО, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». 

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По его словам, главный критерий сейчас — «целесообразность и необходимость конкретных решений». Политик высказал мнение, что все должно быть «на благо тех, кто двигается вперед, тех, кого мы освобождаем, и наших людей непосредственно». 


Противоречат или нет каким-либо законам международного права эти решения, «нужно закрыть глаза», считает Аксенов. Он также отметил, что в отношении России никто не вспоминает о международных правах.


Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) с 16 сентября 2022 года.  Она также вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

#крым #международное право #права человека #аксенов
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