Пушилин сообщил, что при обстреле Горловки ранены 12 мирных жителей, в том числе глава района

По данным главы региона, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Пушилин пожелал раненым скорейшего выздоровления.





Власти ДНР регулярно сообщают об обстрелах территорий со стороны Украины. 24 сентября были госпитализированы два спасателя, пострадавших от взрыва во время тушения пожара, который возник в Никитовском районе Горловки после атаки со стороны ВСУ. Еще один сотрудник МЧС погиб. Пушилин рассказал, что ранения также получили пять мирных жителей, среди которых есть девочка-подросток.





4 сентября был нанесен артиллерийский удар по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка, три человека погибли, информировал Пушилин.