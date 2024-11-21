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Под Петербургом сгорел шалаш Ленина
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По предварительной информации, его подожгли undefined
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Под Петербургом сгорел шалаш Ленина

По предварительной информации, его подожгли

В городе Сестрорецке в Санкт-Петербурге сгорел соломенный шалаш Ленина. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на Наталью Коваленко — директора музея, где экспонировалась копия исторического объекта. 


Она подтвердила, что «шалаш действительно подпалили ночью». От экспоната остался только металлический каркас и несколько полуобгоревших деревянных палок. Сейчас ведется проверка. 


По данным сотрудников музея, это копия шалаша, в котором прятались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев летом 1917 года от ордера на арест, который выдало Временное правительство.


Музей, посвященный шалашу Ленина, открылся в 1928 году. В архитектурный комплекс входят гранитный памятник, выставочный павильон и макет соломенного шалаша.

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#пожар #санкт-петербург #музей #ленин
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