В Хабаровском крае тигр напал на мужчину и утащил его в тайгу

В Единой диспетчерской службе Хабаровского края сообщили, что на горячую линию поступил звонок от очевидцев нападения тигра на человека. По их словам, трагедия произошла в 20 километрах от поселка Солонцовый района имени Лазо на участке лесозаготовителей.





В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили случившееся. РБК со ссылкой на правоохранителей пишет, что, по предварительной информации, мужчина вышел из грузового автомобиля, чтобы надеть цепи на колеса, потому что была скользкая дорога, и в этот момент произошло нападение тигра.





Заявление о возможном нападении поступило в районный отдел полиции, группа выехала на место в отдаленный населенный пункт. В ситуации также разбирается охотнадзор.