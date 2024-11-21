Новости
Новости 18+
St
В Хабаровском крае тигр напал на мужчину и утащил его в тайгу
18+
Происшествие случилось ночью, когда водитель вышел из машины, чтобы надеть цепи на колеса грузовика undefined
Новости

В Хабаровском крае тигр напал на мужчину и утащил его в тайгу

Происшествие случилось ночью, когда водитель вышел из машины, чтобы надеть цепи на колеса грузовика

В Единой диспетчерской службе Хабаровского края сообщили, что на горячую линию поступил звонок от очевидцев нападения тигра на человека. По их словам, трагедия произошла в 20 километрах от поселка Солонцовый района имени Лазо на участке лесозаготовителей. 


В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили случившееся. РБК со ссылкой на правоохранителей пишет, что, по предварительной информации, мужчина вышел из грузового автомобиля, чтобы надеть цепи на колеса, потому что была скользкая дорога, и в этот момент произошло нападение тигра.


Заявление о возможном нападении поступило в районный отдел полиции, группа выехала на место в отдаленный населенный пункт. В ситуации также разбирается охотнадзор. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

16 октября управляющая крымским парком «Тайган» зашла в вольер с тремя львами, чтобы убраться. Женщина не заперла на засов двери между двумя помещениями клетки, и хищники напали на нее. Сотрудница скончалась от полученных ран. 

Львы загрызли управляющую крымским парком «Тайган»

По факту трагедии возбуждено уголовное дело 16 октября 2024
Dailystorm - Львы загрызли управляющую крымским парком «Тайган»
#нападение #животные #хабаровский край #тигры
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...