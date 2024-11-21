Россия впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС

Уточняется, что компании из Европы за месяц купили у России газа на 1,4 миллиарда евро. Примерно 40% от общего количества топлива — сжиженный природный газ (СПГ), а 60% — трубопроводный.





На втором месте по поставкам газа в Европу оказался Алжир, на третьем — США, на четвертом — Норвегия, а пятая по количеству проданного топлива в ЕС — Великобритания, следует из информации Евростата.





17 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае отмены антироссийских санкций позиции СПГ из США в Европе будут подорваны.





23 марта 2022 года президент России Владимир Путин объявил о переводе в рубли оплаты поставок газа в недружественные страны. 31 марта российский лидер подписал соответствующий указ. После страны ЕС ввели так называемый потолок цен на газ и нефть из России.