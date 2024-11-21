Во Владивостоке микроавтобус упал с высоты 12 метров, пассажир погиб

По данным ведомства, авария произошла в центре Владивостока. Мужчина на Toyota Hiace съехал с косогора Орлиной сопки. Машина рухнула прямо на парковку, повредив другие автомобили.





Сам водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция и прокуратура разбираются в причинах аварии.





9 ноября четыре человека стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в городе Сарапуле в Удмуртии. Также пострадали два ребенка.