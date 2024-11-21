Песков рассказал, что прямая линия и пресс-конференция Путина состоятся в один из четвергов декабря

Представитель Кремля также заверил, что сообщит обо всех подробностях проведения этого мероприятия. Ранее он указывал, что общение президента с народом и сотрудниками российских и зарубежных СМИ состоится во второй половине декабря.





Последняя прямая линия Путина прошла 14 декабря 2023 года. Она была совмещена с большой пресс-конференцией. Глава государства больше четырех часов отвечал на вопросы граждан. В 2022 году прямая линия и пресс-конференция не проводились.





Впервые совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.