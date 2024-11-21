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Песков рассказал, что прямая линия и пресс-конференция Путина состоятся в один из четвергов декабря
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Он еще раз подчеркнул, что мероприятия будут совмещены undefined
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Песков рассказал, что прямая линия и пресс-конференция Путина состоятся в один из четвергов декабря

Он еще раз подчеркнул, что мероприятия будут совмещены

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина уже готовится и пройдет в декабре, по традиции в четверг. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля также заверил, что сообщит обо всех подробностях проведения этого мероприятия. Ранее он указывал, что общение президента с народом и сотрудниками российских и зарубежных СМИ состоится во второй половине декабря. 


Последняя прямая линия Путина прошла 14 декабря 2023 года. Она была совмещена с большой пресс-конференцией. Глава государства больше четырех часов отвечал на вопросы граждан. В 2022 году прямая линия и пресс-конференция не проводились.


Впервые совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

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