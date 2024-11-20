Лидер ЛДПР Слуцкий — про конфликт с Василием Власовым: «Если ты мужчина и если ты смелый — значит, скажешь в лицо»

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал детям о конфликте с исключенным из партии экс-депутатом Василием Власовым. Об этом его спросила юная журналистка на пресс-конференции во Всемирный день ребенка.





«У меня конфликта с Власовым нет. Вася был самый молодой депутат фракции ЛДПР, был близок к Владимиру Вольфовичу. Немножко начал заниматься не тем не с теми людьми. Я не хочу об этом говорить — его здесь нет. Не ходил на заседания комитета в Думе, мы его лишили мандата», — рассказал Слуцкий.





Также он объяснил, почему не относится серьезно к критике со стороны Власова.

«Что он там пытается где-то говорить — ради бога. Каждый из нас с вами не рубль, чтобы нравиться всем. Путин тоже не всем нравится. Как к нему относятся все эти Шольцы и Макроны? <…> Для них Путин не годится. А Вася Власов обиделся и что-то говорит в адрес меня или моих коллег. Если ты мужчина и если ты смелый — значит, скажешь в лицо», — высказался председатель ЛДПР.





Слуцкий добавил, что когда подобные Власову люди что-то пишут про него, то он понимает, что находится на правильном пути.





«Если бы хорошие ребята писали, что что-то не так, что тебя звездит звездная болезнь, как-то отрываешься от людей... А люди тысячами благодарят сегодня ЛДПР за помощь и поддержку, мы действительно на правильном пути», — сказал политик.





1 ноября 2023 года члена ЛДПР Василия Власова лишили мандата депутата Госдумы за многочисленные прогулы заседаний. В декабре Власов опубликовал в своем Telegram-канале новость о собственном исключении из партии «за предательство интересов ЛДПР». По его словам, это сделали за неделю до события в местном отделении партии, а не по решению съезда или высшего совета ЛДПР. В 2024 году бывший либерал-демократ баллотировался в Мосгордуму от партии «Справедливая Россия — За правду», но проиграл выборы.