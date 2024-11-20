На Украине актера Машкова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы и конфисковали его квартиру в Одессе

СБУ называет актера «кремлевским пропагандистом», обвиняет его в поддержке боевых действий на Украине и призывах к атакам по инфраструктуре страны.





В феврале 2022 года Владимир Машков поддержал признание Россией независимости ДНР и ЛНР. В марте того же года он выступил в «Лужниках» на митинге-концерте в честь годовщины присоединения Крыма. В октябре того же года Киев ввел санкции в отношении актера.





В декабре 2023-го Машков стал сопредседателем избирательного штаба Путина и его доверенным лицом на выборах президента России, которые состоялись в марте.