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На Украине актера Машкова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы и конфисковали его квартиру в Одессе
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Сообщается, что недвижимость площадью 100 квадратных метров находится в элитном районе undefined
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На Украине актера Машкова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы и конфисковали его квартиру в Одессе

Сообщается, что недвижимость площадью 100 квадратных метров находится в элитном районе

На Украине заочно к 10 годам приговорили российского актера, худрука Театра Олега Табакова, директора «Современника» и главу Союза театральных деятелей России Владимира Машкова. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). 

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СБУ называет актера «кремлевским пропагандистом», обвиняет его в поддержке боевых действий на Украине и призывах к атакам по инфраструктуре страны.


В феврале 2022 года Владимир Машков поддержал признание Россией независимости ДНР и ЛНР. В марте того же года он выступил в «Лужниках» на митинге-концерте в честь годовщины присоединения Крыма. В октябре того же года Киев ввел санкции в отношении актера. 


В декабре 2023-го Машков стал сопредседателем избирательного штаба Путина и его доверенным лицом на выборах президента России, которые состоялись в марте.

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