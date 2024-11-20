«Плохие дороги и мосты»: в Финляндии заявили о неготовности к размещению в стране войск НАТО

Финская Лапландия не готова к размещению войск НАТО. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle. В публикации отмечается, что «дороги, мосты и железные дороги Лапландии либо находятся в плохом состоянии, либо отсутствует инфраструктура в важных районах».





Авторы указывают, что с точки зрения безопасности поставок «плохие дороги представляют собой риск, потому что без подъездных путей люди останутся без продуктов питания, медикаментов, топлива и другого жизненно важного импорта во время возможного кризиса».





Журналисты подчеркивают, что для устранения проблем могут потребоваться миллиарды евро. По словам директора регионального совета Лапландии, деньги должны собираться из собственного кармана или через программы Европейского союза (ЕС).