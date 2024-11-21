«Интриги никакой нет»: Захарова объяснила, почему ей позвонили в прямом эфире и попросили не комментировать слухи о применении баллистической ракеты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила фрагмент брифинга, когда ей позвонили и попросили не комментировать слухи о применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты на Украине. Ранее видео появилось в соцсетях.
Захарова указала, что перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете.
«Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга — МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», — сказала официальный представитель дипведомства ТАСС.
В Кремле ранее переадресовали к Минобороны РФ вопрос о возможном применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты на Украине. Об ударе по военным объектам в Днепропетровской области 21 ноября сообщали украинские СМИ. В военном ведомстве России информацию не комментировали.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что РФ занимает ответственную позицию, чтобы не допустить ядерного конфликта, это отражено в ее доктрине. Москва рассчитывает, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Россия, подчеркнул он.