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«Интриги никакой нет»: Захарова объяснила, почему ей позвонили в прямом эфире и попросили не комментировать слухи о применении баллистической ракеты
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Дипломат указала, что советовалась с экспертами насчет позиции МИД России Мария Захарова
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«Интриги никакой нет»: Захарова объяснила, почему ей позвонили в прямом эфире и попросили не комментировать слухи о применении баллистической ракеты

Дипломат указала, что советовалась с экспертами насчет позиции МИД России

Мария Захарова Фото: Global Look Press / Петров Сергей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила фрагмент брифинга, когда ей позвонили и попросили не комментировать слухи о применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты на Украине. Ранее видео появилось в соцсетях. 

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Захарова указала, что перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. 


«Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга — МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», — сказала официальный представитель дипведомства ТАСС. 


В Кремле ранее переадресовали к Минобороны РФ вопрос о возможном применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты на Украине. Об ударе по военным объектам в Днепропетровской области 21 ноября сообщали украинские СМИ. В военном ведомстве России информацию не комментировали.


Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что РФ занимает ответственную позицию, чтобы не допустить ядерного конфликта, это отражено в ее доктрине. Москва рассчитывает, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Россия, подчеркнул он. 

#мид рф #кремль #мария захарова
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