Путин наградил композитора Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Отмечается, что награда присуждена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».





Игорю Крутому 70 лет. Он родился в Кировоградской области Украинской ССР.





Крутой — автор более трехсот песен, музыки к кинофильмам. Основатель и сопредседатель жюри конкурсов эстрадных исполнителей «Новая волна» и «Детская новая волна».





Он также является обладателем звания «Народный артист» в России (1996) и на Украине (2011).