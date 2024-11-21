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Путин наградил композитора Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Награда присуждена за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную деятельность undefined
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Путин наградил композитора Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Награда присуждена за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную деятельность

Президент России Владимир Путин наградил композитора и продюсера Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

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Отмечается, что награда присуждена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».


Игорю Крутому 70 лет. Он родился в Кировоградской области Украинской ССР.


Крутой — автор более трехсот песен, музыки к кинофильмам. Основатель и сопредседатель жюри конкурсов эстрадных исполнителей «Новая волна» и «Детская новая волна».


Он также является обладателем звания «Народный артист» в России (1996) и на Украине (2011). 

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