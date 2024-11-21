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«112»: У бывшего вице-президента МТС Мишина прошли обыски
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Утверждается, что якобы у него нашли сверток с неизвестным веществом undefined
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«112»: У бывшего вице-президента МТС Мишина прошли обыски

Утверждается, что якобы у него нашли сверток с неизвестным веществом

У бывшего вице-президента МТС и гостя «голой вечеринки» Игоря Мишина прошли обыски. В его доме обнаружен сверток с неизвестным веществом, сообщил Telegram-канал «112». Также отмечается, что Мишина отправили на медосвидетельствование.


При этом журналистка Ксения Собчак опровергла информацию о проверке топ-менеджера у врачей и сдаче им анализов для экспертизы. Она ссылается на свои источники и называет эти сведения «враньем». 


По данным «112», силовики нагрянули в дом Мишина в коттеджном поселке Раздоры. Мишин участвовал в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в конце 2023 года.

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Мишину 62 года. В 2014-2016 годах он был генеральным директором телеканала «ТНТ». Медиаменеджер стал лауреатом премии правительства России 2008 года в области науки и техники и премии «ТЭФИ-Регион — 2002».

#обыски #голая вечеринка #мишин
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