«112»: У бывшего вице-президента МТС Мишина прошли обыски

У бывшего вице-президента МТС и гостя «голой вечеринки» Игоря Мишина прошли обыски. В его доме обнаружен сверток с неизвестным веществом, сообщил Telegram-канал «112». Также отмечается, что Мишина отправили на медосвидетельствование.





При этом журналистка Ксения Собчак опровергла информацию о проверке топ-менеджера у врачей и сдаче им анализов для экспертизы. Она ссылается на свои источники и называет эти сведения «враньем».





По данным «112», силовики нагрянули в дом Мишина в коттеджном поселке Раздоры. Мишин участвовал в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в конце 2023 года.