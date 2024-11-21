Миллиардер Евтушенков: Обыски у генпродюсера KION Мишина не связаны с его основной работой

Обыски в доме генпродюсера KION Игоря Мишина не связаны с его основной работой. Об этом заявил Daily Storm основатель АФК «‎Система» Владимир Евтушенков. Он также призвал не верить слухам о найденных наркотиках в доме Мишина и сообщениям о предполагаемых связях топ-менеджера с террористами, пока не появится официальное заявление МВД.





«Да, я слышал про обыски у Мишина. Никакой реакции у меня на это не было. Явно это не связано с работой основной. Поэтому не знаю причины, также, как и вы. Могли ли быть наркотики в доме? Не могу сказать ничего по этому поводу», — сказал Евтушенков.





«Я все это [сообщения, что причиной обысков у Мишина стала его предполагаемая связь с террористами, возможно, иноагентом Маратом Гельманом] читал, видел. Но послушайте: придумать можно что угодно! Поэтому не берите в голову. Жизнь покажет. Пусть разбираются правоохранители», — добавил бизнесмен.





О том, что в доме Мишина в Подмосковье прошли обыски, сообщали сразу несколько источников. По данным РИА Новости, в жилище топ-менеджера силовиками был обнаружен некий сверток, а его содержимое отправлено на экспертизу.





У Мишина нашли, предположительно, запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам, утверждает источник агентства.





Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опровергает информацию о медосвидетельствовании Мишина, называя такие сообщения «враньем». В офисе, по информации источников Собчак, правоохранители обысков не проводили.





Она также назвала Мишина порядочным человеком, благотворителем и суперэффективным менеджером, заметив, что его семья находится в шоке после визита силовиков.





По информации канала «112», Мишина проверяют на связь с галеристом Маратом Гельманом (признан иноагентом). В рамках этого же дела, как утверждает канал, обыски прошли в музее современного искусства PERMM в Перми.





Игорь Мишин принимал участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла 20 декабря 2023 года, писали СМИ. Ряд гостей были одеты в открытую или прозрачную одежду. Это вызвало шквал критики в обществе, а Роскомнадзор увидел признаки пропаганды ЛГБТ*.





В компании МТС (ранее Мишин был топ-менеджером там) подчеркивали, что не имеют отношения к мероприятию, «не являются его спонсором или организатором». После скандала компания исключила Ивлееву из амбассадоров, а реклама оператора с участием блогера была снята с эфира.





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