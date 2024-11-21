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РБК: Силовики проводят обыски в офисе и на складах обувной компании Zenden
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Ранее владелец ретейлера Андрей Павлов был признан иностранным агентом undefined
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РБК: Силовики проводят обыски в офисе и на складах обувной компании Zenden

Ранее владелец ретейлера Андрей Павлов был признан иностранным агентом

Правоохранители пришли в офис Zenden и на склады компаний, которые силовые структуры считают связанными с владельцем обувного ретейлера Андреем Павловым (признан Минюстом РФ иноагентом), пишет РБК со ссылкой на источники. 


По данным источника РБК, при проверке обувного рынка вскрылись факты продажи товаров с несуществующими кодами маркировки, повторные продажи — когда несколько товаров реализуются с одинаковыми кодами, а также оборот товаров вне государственных информационных систем.


Сообщается, что МВД возбудило уголовное дело. Если речь идет о крупном ущербе и группе лиц, то Уголовный кодекс предполагает наказание до шести лет лишения свободы. 


Продажа обуви без маркировки в России запрещена с июля 2020 года.

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#обыски #товары #компания #маркировка
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