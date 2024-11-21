РБК: Силовики проводят обыски в офисе и на складах обувной компании Zenden

Правоохранители пришли в офис Zenden и на склады компаний, которые силовые структуры считают связанными с владельцем обувного ретейлера Андреем Павловым (признан Минюстом РФ иноагентом), пишет РБК со ссылкой на источники.





По данным источника РБК, при проверке обувного рынка вскрылись факты продажи товаров с несуществующими кодами маркировки, повторные продажи — когда несколько товаров реализуются с одинаковыми кодами, а также оборот товаров вне государственных информационных систем.





Сообщается, что МВД возбудило уголовное дело. Если речь идет о крупном ущербе и группе лиц, то Уголовный кодекс предполагает наказание до шести лет лишения свободы.





Продажа обуви без маркировки в России запрещена с июля 2020 года.