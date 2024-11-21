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С 1 декабря билеты в учреждения культуры Москвы будут продаваться по новым правилам
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Они будут распространяться на мероприятия, которые пройдут с 15 марта 2025 года undefined
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С 1 декабря билеты в учреждения культуры Москвы будут продаваться по новым правилам

Они будут распространяться на мероприятия, которые пройдут с 15 марта 2025 года

Новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных Департаменту культуры Москвы, вводятся в столице. Они затронут мероприятия с 15 марта 2025 года.


С перечнем первых учреждений — участников пилотного проекта, который продлится до конца 2025 года, можно ознакомиться по ссылке


Согласно нововведениям, приобрести билеты на культурно-зрелищные мероприятия с посадочными местами можно будет по одному из документов, входящих в утвержденный перечень, сообщила пресс-служба столичного Департамента культуры. 


Новые правила будут также распространяться на арендные мероприятия, проводимые сторонними организаторами в московских учреждениях культуры. 


При покупке билета к обычно запрашиваемым данным покупателя добавятся данные документа, идентифицирующие его личность. При посещении мероприятия зритель сможет подтвердить свою личность любым из документов в утвержденном списке. 


Власти отмечают, что введение новых правил нацелено на улучшение контроля за продажей билетов и повышение безопасности посетителей культурных мероприятий. Таким образом собираются также защитить билеты от перекупщиков, порой завышающих цены.

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