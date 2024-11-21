С 1 декабря билеты в учреждения культуры Москвы будут продаваться по новым правилам

Новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных Департаменту культуры Москвы, вводятся в столице. Они затронут мероприятия с 15 марта 2025 года.





С перечнем первых учреждений — участников пилотного проекта, который продлится до конца 2025 года, можно ознакомиться по ссылке.





Согласно нововведениям, приобрести билеты на культурно-зрелищные мероприятия с посадочными местами можно будет по одному из документов, входящих в утвержденный перечень, сообщила пресс-служба столичного Департамента культуры.





Новые правила будут также распространяться на арендные мероприятия, проводимые сторонними организаторами в московских учреждениях культуры.





При покупке билета к обычно запрашиваемым данным покупателя добавятся данные документа, идентифицирующие его личность. При посещении мероприятия зритель сможет подтвердить свою личность любым из документов в утвержденном списке.





Власти отмечают, что введение новых правил нацелено на улучшение контроля за продажей билетов и повышение безопасности посетителей культурных мероприятий. Таким образом собираются также защитить билеты от перекупщиков, порой завышающих цены.