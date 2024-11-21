Путин заявил об ударе ракетой новейшей системы средней дальности «Орешник» по военному объекту Украины

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.

По территории России было применено западное дальнобойное оружие, заявил глава государства. Он отметил, что конфликт на Украине после удара западными ракетами по РФ приобрел глобальный характер. В ответ Россия применила новую систему ракет средней дальности «Орешник».





По словам президента, 19 ноября 6 ракет ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. Цели противником не были достигнуты, добавил Путин.





Он подчеркнул, что «использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно».





Путин также рассказал, что российские военные 21 ноября применили новейшую систему средней дальности «Орешник». Целью удара был военно-промышленный объект в Днепропетровске, цель успешно поражена, отметил президент.





Он добавил, что РФ нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин назвал применение «Орешника» ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.





Президент подчеркнул, что «Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов». По его словам, применение Украиной дальнобойного западного оружия не повлияет на ход СВО.





По словам президента, зарубежные системы ПРО не могут перехватывать такие ракеты как «Орешник», а гражданское население Украины будут заранее предупреждать в случае необходимости нанесения ударов.