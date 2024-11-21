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Путин заявил, что Россия вправе использовать оружие против военных объектов стран, которые разрешают Киеву применять свои вооружения
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Он подтвердил использование военными РФ новейшей системы ракет средней дальности «Орешник» undefined
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Путин заявил, что Россия вправе использовать оружие против военных объектов стран, которые разрешают Киеву применять свои вооружения

Он подтвердил использование военными РФ новейшей системы ракет средней дальности «Орешник»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих применять свое оружие против России. 


Ранее глава государства рассказал, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. 


Цели противником не были достигнуты, добавил Путин, указав, что использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно». 


Президент также сообщал, что Россия нанесла удар по военному объекту в Днепропетровске новейшей системой средней дальности «Орешник». Цель была поражена, указал Путин. 

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#оружие #владимир путин #сво
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