Медведев подтвердил проблемы с выплатами участникам СВО

Медведев призвал честно относиться к военнослужащим, которые столкнулись с финансовыми задержками, а не замалчивать проблемы.





Он указал, что когда приезжает в регион, губернаторы докладывают ему, «как по этому направлению развиваются события, какие есть проблемы». Медведев отметил, что «проблемы есть на самом деле, и не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты получили и так далее».





Политик призвал «по-честному относиться и к людям, и к проблемам, которые существуют».





Президент России Владимир Путин в марте поручил прокурорам незамедлительно реагировать на жалобы и обращения участников СВО. Также он подчеркнул, что необходимо сделать особый акцент на защите прав военнослужащих.