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Медведев подтвердил проблемы с выплатами участникам СВО
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Он призвал власти регионов честно относиться к военнослужащим и не говорить о том, что все хорошо undefined
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Медведев подтвердил проблемы с выплатами участникам СВО

Он призвал власти регионов честно относиться к военнослужащим и не говорить о том, что все хорошо

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подтвердил проблемы с выплатами участникам СВО. Ранее о таких сигналах сообщали в Генпрокуратуре. Например, в Нижневартовске раненый солдат получил только 500 тысяч рублей из положенного ему миллиона.

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Медведев призвал честно относиться к военнослужащим, которые столкнулись с финансовыми задержками, а не замалчивать проблемы.


Он указал, что когда приезжает в регион, губернаторы докладывают ему, «как по этому направлению развиваются события, какие есть проблемы». Медведев отметил, что «проблемы есть на самом деле, и не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты получили и так далее». 


Политик призвал «по-честному относиться и к людям, и к проблемам, которые существуют». 


Президент России Владимир Путин в марте поручил прокурорам незамедлительно реагировать на жалобы и обращения участников СВО. Также он подчеркнул, что необходимо сделать особый акцент на защите прав военнослужащих.

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