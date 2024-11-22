США заранее получили информацию о запуске «Орешника»

В Пентагоне сообщили, что заранее получили от России информацию о запуске ракеты «Орешник». Москва направила предупреждение за полчаса до запуска, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Вашингтон получил предупреждение «по каналу связи по сокращению рисков ядерной эскалации». Об этом сказала представитель Минобороны США Сабрина Сингх, цитата по «Интерфакс».





Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что «в последние дни» Соединенные Штаты заранее известили Украину и ближайших союзников о предстоящем запуске Россией ракет средней дальности.





Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва в автоматическом режиме предупредила Вашингтон за полчаса о пуске «Орешника». Его цитирует ТАСС.





Сообщение было передано по линии российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО). Центр работает в автоматическом режиме и постоянно поддерживает связь с аналогичной системой США.





Президент России Владимир Путин 21 ноября сообщил, что Москва применила новую систему ракет средней дальности «Орешник». По его словам, это стало ответом на применение Украиной западного дальнобойного оружия для ударов по российской территории.