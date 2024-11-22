Министр обороны РФ Белоусов: Лучшие части ВСУ перемолоты

Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание в пункте управления группировки войск «Север» в зоне проведения СВО. Глава ведомства заявил, что российские войска «перемололи лучшие части» Вооруженных сил Украины.





Белоусов сказал, что продвижение военнослужащих РФ в зоне проведения спецоперации ускорилось. Российские войска сорвали всю военную кампанию Вооруженных сил Украины 2025 года, добавил министр.





Видеозапись выступления Белоусова опубликовали в Telegram-канале Минобороны. Глава министерства заслушал доклады о текущей обстановке и действиях противника. Ему показали используемое ВСУ вооружение, которое поставляют страны НАТО, включая беспилотники, средства связи и стрелковое оружие.





На одном из полигонов «Севера» Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки бойцов и вручил государственные награды. Минобороны России ранее сообщало, что группировка войск «Север» проводит операцию против Вооруженных сил Украины в Курской области.