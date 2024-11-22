Песков: Россия приветствует приезд мигрантов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ приветствует приезд трудовых мигрантов. Они нужны стране из-за напряженной демографической ситуации, пояснил представитель Кремля.





По словам Пескова, мигранты — это потребность России. Он добавил, что мы живем в самой большой стране, но жителей в ней мало. Пресс-секретарь президента сказал об этом в интервью РИА Новости.





России нужны рабочие руки для динамичного развития, поэтому страна только приветствует трудовых мигрантов. Необходимо сделать «понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов», подчеркнул Дмитрий Песков.





13 ноября в МВД рассказали Daily Storm об итогах работы в сфере миграции за первые 10 месяцев 2024 года. Число проверок иностранных работников с начала года выросло в 2,4 раза. Из страны выслали 102 тысячи человек — это на 45% больше, чем за тот же период 2023 года.





Увеличилось количество легальных трудовых мигрантов — число выданных патентов выросло на 1,6 миллиона.