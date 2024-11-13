МВД: С начала года из России выдворили свыше 100 тысяч мигрантов, число выданных РВП сократилось почти вдвое

МВД отчиталось об итогах работы в сфере миграции за первые 10 месяцев 2024 года. Daily Storm собрал главные цифры о проверках в среде иностранцев, депортации и количестве рабочих, приехавших из-за границы.





По информации ведомства, количество проверок мигрантов с начала года выросло в 2,4 раза. Также иностранцы оформили на 1,6 миллиона больше трудовых патентов, чем за аналогичный период прошлого года.





С января по октябрь из страны выслали 102 тысячи человек — это на 45% больше, чем за это же время в 2023-м, следует из аналитической справки ведомства.





В МВД также отметили, что за 10 месяцев количество внеплановых проверок работодателей выросло в 2,4 раза. По их итогам силовики выявили 28,8 тысячи нарушений.





Число выданных разрешений на временное проживание сократилось почти на 50%. Видов на жительство иностранцам предоставили на 19% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года.





В 2024-м зарегистрировано на 176,3 тысячи меньше новых граждан России. В предыдущий же отчетный период число новых жителей страны резко увеличивалось. В МВД пояснили, что это связано с ужесточением контроля в сфере миграции и вхождением в состав страны новых регионов.





Также стало больше трудовых мигрантов в легальном поле. Количество выданных патентов возросло на 1,6 миллиона.





В МВД подчеркнули, что полицейские стали больше выявлять и раскрывать случаев фиктивных постановок на учет мигрантов, а принятые меры привели к снижению числа преступлений среди иностранцев.