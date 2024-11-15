Протесты по-абхазски. Что известно о захвате парламента в Сухуме

В Абхазии бушуют протесты. По последней информации, оппозиция ворвалась и взяла под контроль весь комплекс правительственных зданий. Митингующие требуют отставки президента республики Аслана Бжании. Беспорядки продолжаются в частично признанной стране с 11 ноября. Оппозиция выступает против инвестиционного соглашения с Россией. Для стабилизации обстановки власти пообещали отозвать из парламента документ о ратификации соглашения.
15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. Но заседание отменили, поскольку депутаты не утвердили повестку дня.
В рамках соглашения российские предприниматели смогут реализовывать в республике инвестиционные проекты в разных сферах, включая туризм. Также помощь инвесторам из РФ подразумевает многолетние налоговые каникулы. Оппозиция выступает против соглашения. Протесты продолжаются с 11 ноября.
15 ноября, по оценкам оппозиции, в центр Сухума вышли 2,5 тысячи митингующих. На грузовике активисты протаранили ворота здания администрации президента республики, а также ограду возле здания парламента. Затем оппозиция ворвалась в парламент.
Митингующие заявляют, что не уйдут из здания правительства, пока президент Абхазии Аслан Бжания не покинет свой пост. Местные Telegram-каналы публикуют видео из правительственных кабинетов, а также фото пустого кабинета главы республики. Активисты сняли и выбросили в мусорку табличку с именем президента, сообщают СМИ.
По последней информации абхазского минздрава, при штурме парламента пострадали девять человек.
Администрация президента Абхазии заверила, что готовит документ об отзыве законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом написало местное информагентство «Апсныпресс» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
В заявлении оппозиционных партий говорится, что действия протестующих не направлены против российско-абхазских отношений. Обращение опубликовал Telegram-канал «Республика». Оппозиция подчеркнула «важность братских и стратегических связей» между Москвой и Сухумом.
По мнению протестующих, глава республики якобы хотел использовать отношения между двумя странами «в корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления своего режима». В соцсетях опубликовали фото митингующих возле парламента с российским и абхазским флагами.
Опрошенные Daily Storm политологи отмечали, что протесты — норма политической жизни Абхазии, они происходят стандартно раз в несколько лет. По мнению экспертов, беспорядки могут быть проявлением этнонационализма, но у Сухума нет альтернативы экономической зависимости от Москвы.