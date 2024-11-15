Протесты по-абхазски. Что известно о захвате парламента в Сухуме

В Абхазии бушуют протесты. По последней информации, оппозиция ворвалась и взяла под контроль весь комплекс правительственных зданий. Митингующие требуют отставки президента республики Аслана Бжании. Беспорядки продолжаются в частично признанной стране с 11 ноября. Оппозиция выступает против инвестиционного соглашения с Россией. Для стабилизации обстановки власти пообещали отозвать из парламента документ о ратификации соглашения.





15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. Но заседание отменили, поскольку депутаты не утвердили повестку дня.





В рамках соглашения российские предприниматели смогут реализовывать в республике инвестиционные проекты в разных сферах, включая туризм. Также помощь инвесторам из РФ подразумевает многолетние налоговые каникулы. Оппозиция выступает против соглашения. Протесты продолжаются с 11 ноября.





15 ноября, по оценкам оппозиции, в центр Сухума вышли 2,5 тысячи митингующих. На грузовике активисты протаранили ворота здания администрации президента республики, а также ограду возле здания парламента. Затем оппозиция ворвалась в парламент.