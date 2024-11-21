Чем отличаются межконтинентальные и обычные ракеты? Об особенностях и отличиях рассказал экс-начальник Зенитных ракетных войск РФ

Воздушные силы Украины сообщили, что Россия впервые запустила по инфраструктуре Днепра межконтинентальную баллистическую ракету, сбить которую не удалось. В Минобороны России эту информацию пока не подтвердили. Экс-начальник зенитных ракетных войск Командования спецназначения Москвы Сергей Хатылев рассказал Daily Storm о том, в чем особенности МБР и обычных ракет и их пусков.





«РС-26 «Рубеж» — это ракета средней дальности. Она будет двигаться по баллистической траектории с первой или второй космической скоростью. У Украины нет сил и средств, чтобы ее перехватить, — сказал Хатылев.





«Рубеж» может оснащаться как боевой частью фугасной, обычной или фугасно-осколочной, так и специальным боезарядом, то есть ядерной боевой частью. А те же ATACMS — это для поля боя, будем так говорить. У них радиус действия 300-500 километров», — добавил он.





По словам эксперта, для запуска, например, гиперзвуковых ракет «Кинжал» нужно поднять оснащенный ими самолет до определенного рубежа, ему нужно обеспечить разведку, поддержку с космоса и прикрыть в воздухе.





«В чем хитрость? Пусковая установка, может быть, стоит за Уралом, вне зоны досягаемости средств противника. Это тактический маневр. Попробуйте суньтесь туда! Это вам недоступно», — отметил экс-начальник.





Хатылев подчеркнул, что одно дело стрелять в 100-200 километрах от противника, когда он может нанести ответный удар по этой пусковой установке, но совсем другое, когда установка МБР будет находиться около, например, Уральского хребта. «Вот и вся разница», — отметил он.