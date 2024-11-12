Штрафы за пропаганду чайлдфри и запрет на усыновление российских детей в страны, где разрешена смена пола: Госдума приняла новые законы

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли ряд законов, которые касаются как демографии и защиты детей из России, так и совершенствования экономических и налоговых сфер. Daily Storm — об основных итогах работы парламентариев.





Штрафы за пропаганду чайлдфри





Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении административного наказания за пропаганду отказа от деторождения (движения чайлдфри) по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. На пропаганду отказа от деторождения распространятся санкции, установленные кодексом за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также смены пола.





По новому закону гражданам может грозить штраф в размере до 100 тысяч, должностным лицам — до 200 тысяч рублей. Юридические лица могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей либо приостановить деятельность организации на срок до 90 суток. Если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то границы штрафов увеличиваются в два раза. Максимальный штраф за пропаганду отказа от деторождения составит до пяти миллионов рублей. Он грозит юрлицам в случае пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних с использованием интернета или СМИ.





При этом депутаты внесли правки в закон, согласно которым «распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни» не будет считаться административным правонарушением.





Запрет на усыновление российских детей в страны, где разрешена смена пола





На заседании депутаты проголосовали во втором и третьем чтении и за законопроект о запрете усыновления детей из России гражданами тех стран, в которых разрешена смена пола. На рассмотрение Госдумы группа депутатов во главе с председателем Вячеславом Володиным внесла документ в июле. Законопроект был принят в первом чтении 25 сентября.





Ранее Володин высказал мнение, что инициатива направлена на защиту детей от «потенциальных опасностей». По его словам, возрастные ограничения для юридической смены пола отсутствуют в Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии. Еще в восьми странах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних, желающих сменить пол.





Налоги и экономика





Парламентарии приняли и другие законы. Во втором и третьем чтении они проголосовали за освобождение от НДФЛ доходов, полученных волонтерами в виде компенсационных выплат на возмещение расходов на оплату медицинских услуг. Норма вступает в силу с 1 января.

Кроме того, Госдума ввела уголовную ответственность за представление в ФНС подложных деклараций. Максимальное наказание составит до семи лет лишения свободы со штрафом до 800 тысяч рублей.





Депутаты приняли сразу во втором и третьем чтении закон, направленный на защиту неквалифицированных инвесторов и уточняющий требования к квалифицированным инвесторам на финансовом рынке.





Также во втором чтении был принят закон об упразднении режима зон территориального развития, поскольку такие объекты в России отсутствуют, а заявок субъектов РФ на их создание не поступало. Во втором чтении депутаты одобрили и закон, который наделяет Банк России правом применять макропруденциальные лимиты к ипотечным кредитам. Как сообщал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, цель законопроекта — дать Центробанку возможность ограничивать предоставление рискованных ипотечных кредитов, чтобы предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями.