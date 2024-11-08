«Хрустальная ночь — 2» или невежество со стороны израильтян? Что известно о массовом конфликте футбольных фанатов в Амстердаме

Сообщается также, что неизвестные пытались прорваться в отели, где остановились израильтяне. Нападения произошли после того, как несколько болельщиков сняли палестинский флаг, установленный на улице, уточняет СМИ.





Согласно другой версии событий, во время игры «Аякса» и «Маккаби» израильские болельщики отказались встать и почтить минутой молчания память жертв наводнения в Валенсии. Футбольных фанатов якобы возмутило то, что израильские болельщики освистывали и зажигали фейерверки, высмеивая трагическую гибель более 200 человек в результате природных катаклизмов, а также срывали флаги Палестины в городе.





По меньшей мере 10 человек были задержаны за нарушение общественного порядка на площади Дам в центре Амстердама. Об этом пишет местный телеканал RTL. Затем представитель полиции заявил информационному агентству ANP, что за ночь были задержаны 57 человек. Израильский МИД сообщил, что пострадали не менее 12 человек, они госпитализированы.





Произошедшее в Амстердаме уже вызвало большой резонанс далеко за пределами Нидерландов. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что политик призвал направить два самолета в Амстердам, чтобы вернуть израильтян домой. Нетаньяху призвал премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа и местных силовиков «действовать решительно и быстро против мятежников».





Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон в соцсети X (Twitter) подчеркнул, что «в Европе в 2024 году происходят погромы», а также призвал ООН немедленно осудить «насилие со стороны палестинцев и их сторонников», а Нидерланды — «предпринять решительные действия против терроризма».





Позже глава праворадикальной Партии свободы (PVV) Нидерландов Герт Вилдерс потребовал задержать и депортировать людей, напавших на болельщиков тель-авивского футбольного клуба «Маккаби» в Амстердаме. Он подчеркнул, что город стал «Газой Европы».





Армия ЦАХАЛ заявила, что готова «развернуть спасательную операцию при координации правительства Нидерландов». Миссия будет развернута с использованием грузовых самолетов и включать медицинские и спасательные группы, сообщили военные.