Перевозчики рассказали, как обстояли дела в Коркино до убийства женщины-таксистки

В городе Коркино Челябинской области местные жители устроили погром в общине цыган, которых подозревают в убийстве таксистки Елены Сарафановой. Daily Storm пообщался с перевозчиками, которые рассказали, что город имел неоднозначную репутацию среди водителей.





Перевозчику, работающему в регионе, нужно быть готовым к угрозам, заявили два собеседника издания. По их словам, таксисты часто берут в дорогу средства самообороны.





«В первую очередь баллон, шокер. Кто может себе позволить — взять с собой травмат, биту», — отметила женщина, работающая шофером.





Один из собеседников охарактеризовал Коркино как гетто, где ходит много пьяной молодежи. Таксистка, возившая туда людей, подтвердила это и добавила, что в городе много цыган.





«Когда там закрыли шахты и пропала работа, появилось очень много пьяни, дешевого жилья. Сами понимаете, какой там контингент. Там много нормальных людей, но неблагополучные тоже есть», — рассказала она.





По словам перевозчиков, цыгане могли опаздывать, шуметь, обматерить, но всегда оплачивали проезд. При этом в профильных пабликах другие таксисты рассказывали, что работали с такими пассажирами только по предоплате или безналу. Мужчина, работающий в такси уже 10 лет, признался Daily Storm, что просто старается не возить их.





«Про цыган ничего плохого сказать не могу. Я тоже таксист и не раз возила по пути цыган, всегда все было в порядке, и с оплатой тоже. В каждом народе есть не очень хорошие люди, и дело здесь не в национальности», — рассказала еще одна таксистка.





Нападение на водителя в Коркино уже происходило раньше. В 2019 году 15-летний школьник напал на таксиста Uber. Он накинул ему веревку на шею и попытался задушить, но шофер смог скинуть ее и выскочить из автомобиля. Подросток же сел в машину и уехал на ней в столицу Южного Урала. Парню назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Daily Storm нашел пострадавшего в том инциденте. Таксист заявил, что подросток был русским.