Потери ВСУ в Курской области и успехи БРИКС. О чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам саммита объединения

Президент России сделал ряд заявлений во время итоговой пресс-конференции, которая завершила работу саммита БРИКС в Казани. Главные темы, озвученные главой государства, касались ситуации на Украине, Ближнем Востоке и в мире в целом. Также президент затронул ключевые вопросы работы БРИКС.





О конфликте на Украине





Путин заявил, что Российская армия движется вперед на всех участках боевого соприкосновения в зоне спецоперации. По его словам, две тысячи украинских военных блокированы в Курской области, ВС РФ приступили к ликвидации данной группировки.





Потери Украины при контрнаступлении в прошлом году составили 16 тысяч человек, за последний месяц на Курском направлении Украиной потеряно 26 тысяч солдат, отметил президент.





«Москва готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий на земле, и не готова ни на что другое», — заявил Путин.





По его словам, все настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее и мирными средствами, однако «поведение украинской верхушки сегодня является иррациональным».





Про внешнюю политику





Путин заявил, что безопасность России — «самое главное, усиление суверенитета означает и увеличение нашей безопасности». Россия могла бы скатиться в разряд второстепенных государств, выполняющих функции только сырьевого придатка, добавил он.





Путин обратил внимание на то, что РФ ничего стратегически не выиграет от эскалации на Ближнем Востоке.





«Заявления о том, что Россия сеет хаос в западных странах, — чушь. Этот хаос — результат политики этих стран», — отметил он.





«Западные страны потребляют больше, чем производят и зарабатывают, мы хотим это изменить», — заключил президент.





Про работу БРИКС





«Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью. Это получилось», — сказал Путин.





По его словам, «БРИКС отныне не платформа, а организация, в которой каждая страна-участница самодостаточна». Российский лидер добавил, что объединение действует не в закрытом формате, а открыто для всех, кто разделяет его ценности.





С 22 по 24 октября в Казани прошел международный саммит БРИКС. В его работе приняли участие 35 государств и шесть международных организаций.





Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств. Среди них Алжир, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Вьетнам, а также три страны из СНГ — Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.