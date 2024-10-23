На закупку новых серверов судебной системы «Правосудие» потратят 369 миллионов рублей

Ключевой сервис российской судебной системы не работает больше двух недель. После возможной хакерской атаки Центр поддержки ГАС «Правосудие» решил закупить новые серверы за 369 миллионов рублей.





Аукцион объявили 9 октября — спустя два дня после аварии. Согласно данным сайта госзакупок, серверы должны поставить в Управлении судебных департаментов более 50 субъектов России, в том числе, в новые регионы. Связана ли эта закупка с инцидентом, который произошел в начале месяца, — неизвестно.





Однако в 2023 году Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» уже закупало серверы. Согласно документации, помимо прочего, они предназначались для создания суперсервиса «Правосудие онлайн». С его помощью можно, например, рассчитать госпошлину или отправить документы через «Госуслуги». Сумма контракта тогда составила 335 миллионов рублей.





Пользователи пожаловались на сбои в работе сайтов судов вечером 6 октября. В судебном департаменте при Верховном суде отметили, что произошел «инцидент информационной безопасности».





При этом хакеры из проукраинской группировки BO Team утверждают, что сервисы судов отключились после их атаки. Среди пользователей также ходит теория о том, что систему сломали якобы для того, чтобы скрыть возможные хищения в ходе ее разработки и поддержании работоспособности. На ГАС «Правосудие» ежегодно уходит сотни миллионов рублей.





Сервис до сих пор не открывается. Суды перешли на бумажные носители информации.