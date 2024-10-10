Как СВО повлияла на жизнь солдат и их семей? Важные вопросы к психологам

Правда, что нельзя подходить к ветерану сзади? И как вести себя с человеком?





СМИ в конце лета публиковали памятку для жен, чьи мужья вернулись с СВО. Помимо прочего, авторы методички советовали налаживать физический контакт постепенно и не подходить к человеку со спины. Сергей Колов считает, что этого правила придерживаться необязательно.





«С моей точки зрения, это вариант так называемой стигмы, когда всех под одну гребенку и наклеивают ярлык, что те, кто возвращаются с войны, все как будто опасны и у них всех вот повышенная тревожность, что на них нападут сзади», — рассуждает он.





Захаров соглашается с коллегой и добавляет, что все очень индивидуально, нет единого универсального совета. Зачастую бойцы сами объясняют, что не надо говорить и что не надо делать, чтобы не спровоцировать неприятную реакцию. Нет каких-то общих определенных триггеров.





«С каким-то особенным поведением, что якобы можно спровоцировать какую-то реакцию, я не встречался. Во-первых, реакции индивидуальные и с близкими мало связаны», — говорит Колов.





Однако провокации могут быть опосредованными и ненамеренными. Например, если ребенок громко играет с машинкой, когда у человека максимальная тревога и ему нужно сосредоточиться. Человека также может насторожить ярко выраженная обходительность, особенное угождение, которые в боевом братстве не приняты. Но это, скорее, частные случаи, отмечают специалисты.





Колов советует родственникам маркировать свои действия в беседе с вернувшимся бойцом — обозначать и определять их: «У военнослужащих чаще, по моему опыту, складывается мышление по принципу «черное — белое», «друг — враг». И там это понятно, оно им помогает выжить. В гражданской жизни это не так: тут очень много полутонов и нет однозначных врагов, однозначных друзей. А у них, например, есть манера все действия и слова классифицировать как дружеские или враждебные по отношению к себе. А ведь иногда действия бывают нейтральными».