Что известно о семье из Тольятти, где нашли тела двух убитых девочек

13-летняя школьница из Тольятти призналась в убийстве младших сводных сестер двух и пяти лет, пишут СМИ. Убитых нашли с ножевыми ранениями и следами укусов. Следователи проверяют девочку на причастность к преступлению, ее отправили на психиатрическую экспертизу. По данным изданий, мать школьницы писала на своего сожителя заявление о незаконном проникновении в жилье. А местные жители рассказывают, что со стороны семья казалась спокойной и адекватной.





Всего в семье пять дочерей: 2, 5, 10, 13 и 18 лет. Старшая живет отдельно, а 13-летняя девочка регулярно оставалась с малышами.





«Я их видела во дворе: спокойные, адекватные родители, дети спокойные, все дружные, за ручку ходят», — рассказала Daily Storm местная жительница.





Вечером 8 октября родители нашли трупы двоих детей на балконе и начали искать 13-летнюю дочь. Мать написала ей СМС: «Ты знаешь, что произошло дома?» Девочка ответила: «Это я! Аахахах», — сообщает источник «КП».





Школьницу отправили в психиатрический стационар для экспертизы, а ход расследования об убийстве двух малолетних взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.





Родной отец девочки находится на СВО, а отчима, с которым проживала вместе, она не любит, пишет Baza. По данным Telegram-канала, девочка могла совершить преступление, потому что не хотела, чтобы мать мирилась с отчимом.





В момент совершения убийства родителей не было дома. Они были на допросе по делу о незаконном проникновении в жилье, отмечает источник РИА Новости. Заявление на своего сожителя подавала сама женщина. По информации агентства, мужчина бил ее и изменял ей.





По данным Telegram-канала Shot, семейная пара недавно серьезно поссорилась, но помирилась, после того как мужчина написал под окнами любимой на асфальте: «Родная моя, красивая, любимая, прелестная, я тебя очень люблю». Еще одна жительница района сказала Daily Storm, что этой надписи уже примерно полгода.





По закону ответственность за убийство наступает с 14 лет. А малолетних убийц, не достигших этого возраста, ставят на учет и в некоторых случаях по решению суда могут отправить в колонию для несовершеннолетних, объяснила адвокат по гражданским и уголовным дела Марианна Полит.





«Обязательно в подобных случаях участвует комиссия по делам несовершеннолетних, психологи и тому подобное. Вменяемость ребенка проверяется», — отметила юрист.





Если будут выявлены серьезные психические расстройства, малолетнего преступника могут отправить на принудительное лечение.