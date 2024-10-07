«Подбросил человек из кустов»: российский блогер Wylsacom рассказал, как он смог сделать обзор на еще не анонсированный Apple MacBook

Блогер Wylsacom рассказал, откуда у него MacBook, который еще не анонсировала Apple. Возможно, это устройство из партии, которая попадет на полки магазинов после старта продаж.





Валентин Петухов (Wylsacom) вечером 6 октября снял обзор на новую модель ноутбука Apple MacBook Pro. По данным Bloomberg, девайс начнут продавать 1 ноября. Сама Apple еще даже не анонсировала новый ноутбук.





Валентин поделился с Daily Storm, что обычно устройства «всплывают» в дни между презентацией и началом продаж. Его команда знала, что неанонсированный ноутбук может появиться раньше, и их задачей было как можно скорее снять на него обзор.





«Впервые за долгие годы еще не анонсированный продукт стал доступен для обзора. Конечно, странный контроль за этим процессом, но то, что устройства собираются за месяцы до презентации, до старта продаж — тоже не секрет», — рассказал блогер.





Ноутбук ему «подбросил человек из кустов»: «Видимо, меня достаточно часто узнают люди, которые знают, что я большой ценитель [техники Apple]. Поэтому периодически случаются такие истории».





Западные СМИ и поклонники техники Apple возмущены, что первый обзор нового MacBook Pro выпустил именно российский блогер.





«Забавно наблюдать комментарии на английском языке: «Мы не очень понимаем, как это получается, что страна, находящаяся под санкциями, в итоге первая получает доступ к девайсам, которые еще даже не анонсированы», — отметил Валентин.





«Это в очередной раз говорит о нашем менталитете. <...> Наш характер говорит, что чем сложнее, тем веселее. Поэтому люди воспринимают подобные ограничения скорее как интересную задачу, нежели ситуацию, которую никак нельзя разрешить», — говорит блогер.