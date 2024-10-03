Сотрудники Суджанской ЦРБ пожаловались на удержания из зарплат, в Минздраве пообещали разобраться

Врачи и административные работники Суджанской ЦРБ пожаловались, что не получили зарплату за время вынужденного простоя. Анонимная жалоба появилась в соцсети «ВКонтакте». В Минздраве региона заявили, что заплатили только медикам, а остальные сотрудники получат деньги «в максимально короткие сроки».





«В то время как всем организациям района в Курске удалось найти поддержку и обеспечить выплату заработной платы, в том числе тем, кто работает удаленно, медицинские работники снова оказались в стороне», — говорилось в жалобе анонимного пользователя.





Уборщица из ЦРБ рассказала Daily Storm, что руководство обещало оплатить простой, но в итоге деньги получили не все.





«С 8 августа нам поставили простой. В итоге в прошлую пятницу пришла зарплата только врачам и медсестрам. Санитарки, завхозы, регистраторы, бухгалтерия — все мы считаемся «прочим персоналом», — поделилась женщина.





На вопрос про зарплату бухгалтеры ответили: «Нет в бюджете денег. И неизвестно, когда будут, ожидайте».





По просьбе Daily Storm к решению проблемы подключилась депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко.





Она обратилась в региональный минздрав с вопросом об оплате простоя. Согласно ответу властей, медики уже получили выплаты, а остальным сотрудникам вот-вот их обеспечат. Когда именно — в министерстве не говорят.





«В настоящее время нормативно-правовой акт, позволяющий осуществить выплату средней заработной платы прочему персоналу, проходит согласование в установленном порядке», — ответили Харченко, уточнив, что простой оплатят на этой неделе.