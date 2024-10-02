Как синагоги в Москве и Петербурге готовятся к возможным провокациям на фоне войны Ирана с Израилем

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Десятки ракет пролетели над городами Тель-Авив, Иерусалим и Хайфа, а по всей стране звучала сирена. Тем не менее во многих московских и петербургских синагогах не боятся нападения и провокаций, поэтому о дополнительных мерах безопасности не задумываются. Сотрудники еврейских религиозных организаций рассказали Daily Storm, что Россия их надежно защищает и повода для паники нет. Но есть и те, кто решил заранее подготовиться к худшему.





«Безопасность в каком смысле? Зачем? Как мы может отсюда, из России, находиться не в безопасности? В Москве нас, слава богу, благодаря президенту РФ и властям охраняют уже, хорошо. Дополнительных мер безопасности мы не собираемся принимать», — ответили в еврейской общине «Дом Давида».





В Москве многие еврейские духовные учреждения строго охраняются уже с 2023 года — после очередного обострения арабо-израильского конфликта. Например, в Еврейском музее и центре толерантности и синагоге «Хаверим» утверждают, что «у них и так все безопасно».