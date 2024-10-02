Как синагоги в Москве и Петербурге готовятся к возможным провокациям на фоне войны Ирана с Израилем

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Десятки ракет пролетели над городами Тель-Авив, Иерусалим и Хайфа, а по всей стране звучала сирена. Тем не менее во многих московских и петербургских синагогах не боятся нападения и провокаций, поэтому о дополнительных мерах безопасности не задумываются. Сотрудники еврейских религиозных организаций рассказали Daily Storm, что Россия их надежно защищает и повода для паники нет. Но есть и те, кто решил заранее подготовиться к худшему.
«Безопасность в каком смысле? Зачем? Как мы может отсюда, из России, находиться не в безопасности? В Москве нас, слава богу, благодаря президенту РФ и властям охраняют уже, хорошо. Дополнительных мер безопасности мы не собираемся принимать», — ответили в еврейской общине «Дом Давида».
В Москве многие еврейские духовные учреждения строго охраняются уже с 2023 года — после очередного обострения арабо-израильского конфликта. Например, в Еврейском музее и центре толерантности и синагоге «Хаверим» утверждают, что «у них и так все безопасно».
«Мы их [меры безопасности] усилили уже давно, еще с октября того года. И потом, после всех историй, которые происходили, и по сей день у нас меры безопасности уже все усилены максимально», — сказала пресс-секретарь Федерации еврейских общин России Дарья Михельсон.
Но не все мыслят так позитивно: в одной из московских синагог, «Даркей Шалом», все же разрабатывают планы по дополнительной охране организации.
«Я думаю, что да, собираемся усилить, но как именно, я не могу сказать. Там есть люди, которые этим сейчас занимаются», — рассказал сотрудник синагоги.
В Санкт-Петербурге такое же, как и в большинстве московских еврейских религиозных учреждений, спокойное настроение. Представитель петербургской Большой хоральной синагоги заявил, что работа в духовном месте ведется в штатном режиме и пока ничего особенного не происходит, а причин для усиления мер безопасности нет.
«Таких планов по усилению у нас нет. Работаем в штатном режиме, и каких-то особенных мероприятий по усилению нет. У нас сейчас собственная охрана, извне не привлекали. Обычно, когда бывали в Петербурге теракты, то да, там привлекали полицию, было такое. Но сейчас ничего такого, вы знаете, не наблюдается, никаких разговоров даже об этом не было, все проходит в штатном режиме, ничего особенного», — уточнил он.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны Ирана произошел во вторник вечером 1 октября. Под удар попали три города страны: Тель-Авив, Иерусалим и Хайфа. Мирные жители прятались в бомбоубежищах и укрытиях, предварительно, среди них погибших нет.
7 октября 2023 года резко обострился арабо-израильский конфликт. Ситуация в Газе и Израиле отозвалась эхом по всему миру. Особенно чувствительными к этим события стали мусульмане.
В октябре 2023 года группа жителей Махачкалы напала на аэропорт. Погромщики пробрались на взлетно-посадочную полосу и пытались атаковать прилетевший из Израиля самолет. В результате столкновений протестующих с пассажирами других рейсов и полицией пострадали более 20 человек. В то же время в Москве и Московской области проходили антиизраильские митинги. 23 июня 2024 года в Дербенте боевики напали на синагоги и церкви. Погибли 22 человека.