Усиленная охрана и обещания урегулировать конфликт: как прошла встреча Трампа и Зеленского

«Мы [республиканцы] лидируем в опросах, так что посмотрим, как все получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться уладить это и разобраться. Это должно закончиться», — сказал кандидат в президенты СШАФ.