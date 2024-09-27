Усиленная охрана и обещания урегулировать конфликт: как прошла встреча Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на пост главы США от Республиканской партии Дональд Трамп встретились 27 сентября в башне Trump Tower в центре Манхэттена в Нью-Йорке. СМИ отмечали, что встреча продлилась около часа.
Предыстория встречи
Переговоры между Зеленским и Трампом были назначены после того, как украинский президент отправил республиканцу письмо с просьбой о контакте. Трамп опубликовал это письмо в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
По данным телеканала CNN, Зеленский продлил свой визит в США ради разговора с Трампом. Изначально он планировал покинуть американскую территорию после встречи с действующей администрацией.
Кортеж Зеленского прибыл на место встречи под усиленной охраной, пишет РИА Новости. По периметру здания дежурили полиция и спецслужбы. Движение было частично перекрыто, установили бетонные и металлические ограждения, а также автоматические барьеры для проезда машин вдоль улицы, прилегающей к башне.
Что обсуждалось
На открытой части встречи, которая транслировалась на YouTube, Зеленский заявил, что решил встретиться и с Трампом, и с вице-президентом Камалой Харрис, потому что итоги выборов неизвестны.
«Очень важно поделиться нашим планом, всеми нашими шагами по укреплению Украины», — сказал Зеленский.
Трамп же заявил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования украинского конфликта.
«Мы [республиканцы] лидируем в опросах, так что посмотрим, как все получится. Надеюсь, получится, и мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться уладить это и разобраться. Это должно закончиться», — сказал кандидат в президенты СШАФ.
Трамп не уточнил, кого именно он имеет в виду под словом «стороны» — демократов и республиканцев или Россию и Украину. При этом Трамп отметил, что у него хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
Также кандидат на пост президента США заявил, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах сможет найти «хорошее» решение для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января.
Что было после переговоров
После продолжительного разговора Зеленский подтвердил в интервью Fox News, что бывший президент разделяет «общее мнение о том, что войну на Украине необходимо прекратить». Кортеж украинской делегации снова под усиленной охраной покинул башню.
Трамп заявил журналистам, что не исключает новую встречу с Владимиром Зеленским в ближайшем будущем, и пообещал посетить Украину.
«Мы оба хотим, чтобы это закончилось, и мы оба хотим, чтобы была заключена честная сделка. И она должна быть честной. И я думаю, что это произойдет в нужное время. Я думаю, что это произойдет», — сказал республиканец.
Ни Трамп, ни Зеленский публично не разъяснили детали потенциальной сделки.