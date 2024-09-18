Что происходит в Торопце? Власти пригрозили уголовкой за демонстрацию фото с места ЧП, повреждены окна в домах

В Торопце Тверской области проходит эвакуация жителей из-за атаки беспилотников и последующего пожара. Местная администрация пригрозила уголовным преследованием за демонстрацию фото с места ЧП, неравнодушные граждане начали собирать гуманитарную помощь, а очевидцы рассказали о поврежденных окнах и дверях в жилых домах.
В городе Торопец проживает около 11,4 тысячи человек. По информации СМИ, минимум 17 человек, включая трех детей, пострадали. В Минобороны России пока не комментировали ситуацию. Заявляли лишь, что ночью системы ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника над российскими регионами.
В интернете появилась информация о подземных толчках магнитудой 2,8.
«По поводу подземных толчков я не знаю, ничего не слышал. В жилых районах прозвучали первые взрывы, и мы сначала самостоятельно эвакуировались, а потом была общая организованная эвакуация — все выезжали на автобусах. Работа всех организаций приостановлена. Во всем городе выбиты стекла и вынесены двери. В некоторых местах [жилые] дома вообще разрушены, и гражданские [объекты], и школы, и садики тоже», — рассказал Daily Storm житель города.
Еще одна жительница Торопца сообщила, что занимается эвакуацией: «Да, проходит эвакуация. Конечно, [власти помогают с эвакуацией], все в порядке. Все, извините, пожалуйста, людей вывозим!» Во время разговора на заднем плане было слышно, как другая женщина кричит кому-то: «Из города все уехали! Я сейчас тоже уеду! Они вернулись чисто чтобы помочь бабушкам. Никого нету!»
Еще одна женщина из Торопца ищет помощи в соцсетях, чтобы вернуться в город к сыну. «Я уже эвакуировалась, хочу, наоборот, домой, в Торопец, у меня там сын, мне надо туда», — сказала она Daily Storm.
По последним данным, из района вывезли около трех тысяч человек. В официальной группе администрации чиновники пригрозили уголовной ответственностью за распространение фото с места ликвидации возгорания.
Неравнодушные граждане уже утром 18 сентября начали предлагать гуманитарную помощь и места для ночлега пострадавшим. Есть и те, кто берет деньги, например, за вывоз из города. Билет стоит 1000 рублей.
По сообщениям местных жителей в соцсетях, над городом до сих пор висит дым, во многих домах выбиты окна. Въезд в город перекрыли, писали люди.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что с 12:00 18 сентября власти открыли доступ в Торопец. «Автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома. Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение», — приводится сообщение главы региона в группе администрации Торопецкого муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Руденя рассказал, что погибших и серьезно пострадавших граждан нет. В Торопце развернули три пункта расположения бригад скорой помощи. За медпомощью обратились несколько граждан с легкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний, добавил глава региона.
По словам губернатора, жителям оказали «всю необходимую помощь». В первую очередь помогали семьям с детьми, а также пожилым, маломобильным гражданам, отметил он. Глава региона заверил, что власти помогут с ремонтом зданий, пострадавших от падения обломков дронов.