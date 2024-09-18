Что происходит в Торопце? Власти пригрозили уголовкой за демонстрацию фото с места ЧП, повреждены окна в домах

«По поводу подземных толчков я не знаю, ничего не слышал. В жилых районах прозвучали первые взрывы, и мы сначала самостоятельно эвакуировались, а потом была общая организованная эвакуация — все выезжали на автобусах. Работа всех организаций приостановлена. Во всем городе выбиты стекла и вынесены двери. В некоторых местах [жилые] дома вообще разрушены, и гражданские [объекты], и школы, и садики тоже», — рассказал Daily Storm житель города.





Еще одна жительница Торопца сообщила, что занимается эвакуацией: «Да, проходит эвакуация. Конечно, [власти помогают с эвакуацией], все в порядке. Все, извините, пожалуйста, людей вывозим!» Во время разговора на заднем плане было слышно, как другая женщина кричит кому-то: «Из города все уехали! Я сейчас тоже уеду! Они вернулись чисто чтобы помочь бабушкам. Никого нету!»





Еще одна женщина из Торопца ищет помощи в соцсетях, чтобы вернуться в город к сыну. «Я уже эвакуировалась, хочу, наоборот, домой, в Торопец, у меня там сын, мне надо туда», — сказала она Daily Storm.





По последним данным, из района вывезли около трех тысяч человек. В официальной группе администрации чиновники пригрозили уголовной ответственностью за распространение фото с места ликвидации возгорания.