В Ливане одновременно взорвались сотни пейджеров, пострадали почти три тысячи человек. «Хезболла» обвиняет в массовой атаке израильские спецслужбы

Небывалая по масштабу и беспрецедентная атака с использованием вредоносного программного обеспечения, способного вызвать взрыв устройств, произошла в Ливане. Количество раненых там приближается к отметке в три тысячи человек, есть и жертвы. Daily Storm собрал информацию, которую к этому часу удалось получить представителям мировых и местных СМИ.





Отмечается, что при взрыве пейджера пострадал посол Ирана в Бейруте Моджтаб Амани, его госпитализировали с «несерьезным ранением». Агентство Mehr сообщало, что были ранены еще двое сотрудников иранского посольства. Источники Al Hadath писали, что погиб сын депутата ливанского парламента от «Хезболлы» Али Аммара.





По последним данным, жертвами взрывов стали восемь человек, в том числе ребенок, еще 2750 получили ранения. Об этом сообщал исполняющий обязанности главы министерства здравоохранения страны Фирас Абъяд. Его слова передал телеканал Al Jazeera. В Минздраве страны уже попросили граждан немедленно избавиться от пейджеров.





Пейджеры в стране используют в том числе и члены военизированной группировки «Хезболла». Reuters пишет, что несколько месяцев назад лидер движения Хасан Насралла призвал боевиков перейти со смартфонов, которые могут взломать, на более безопасные устройства. Взрыв пейджеров произошел после взлома устройств израильскими спецслужбами, сообщил представитель «Хезболлы» агентству.





Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, заявляет, что взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, которую движение «Хезболла» получило в последние дни. Газета пишет, что пейджеры имели «сотни боевиков», а некоторые владельцы почувствовали, что устройства нагреваются, и избавились от них, прежде чем они взорвались.





Сведения о том, что пейджеры были получены боевиками недавно, подтвердили и три собеседника Reuters.





Группировка возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Однако израильские власти все еще официально никак не прокомментировали произошедшее.





По информации Reuters, Mayadeen и Al Jazeera, пейджеры взрывались в течение дня в разных районах страны.





По данным The Times of Israel, офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху потребовал от всех министров отказаться от комментариев касательно происшествия с пейджерами в соседней стране.