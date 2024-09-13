Кто такой Нассим Талеб и можно ли считать СВО «черным лебедем»?

После начала специальной военной операции России на Украине СМИ начали сравнивать это событие с «черным лебедем» Нассима Талеба. Теория писателя и его книга «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» — очень популярны во всем мире, но неоднозначны, у философа много критиков. Daily Storm попросил российских ученых Александра Дугина, Виктора Аксючица и Дмитрия Журавлева порассуждать, можно ли СВО считать «черным лебедем» и почему.
Популярность Талеба и книги
«Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» вышел в 2007 году в США и почти сразу стал бестселлером. В 2011 году было продано три миллиона экземпляров по всему миру, британская газета The Sunday Times включила книгу в список 12 самых влиятельных со времен Второй мировой войны. А автор в том же году попал в список 50 самых влиятельных людей мира в сфере финансов по версии Bloomberg.
Писатель и произведение остаются популярными до сих пор. Согласно «Яндекс Вордстат», число запросов «талеб» за последний месяц в России составило 9961, «нассим талеб» — 5866, «талеб черный лебедь» — 3030.
Самые высокие уровни популярности запроса с фамилией писателя в стране за последний год были с 28 января по 3 февраля 2024 года, а также с 26 мая по 1 июня 2024 года. В первом случае уровень популярности достигал 100 баллов, во втором — 97 баллов, свидетельствует Google trends.
(100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 — уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем)
По всему миру чаще всего за прошлый год фамилию автора гуглили на неделе с 11 по 17 августа 2024 года (100 баллов) и с 9 по 15 июня 2024 года (99 баллов).
Главная идея книги «Черный лебедь»
По теории Талеба, в мире происходят события, которые он называет «черными лебедями». Это труднопрогнозируемые и редкие события, за которыми следуют значительные последствия. Уже после наступления, в ретроспективе, у таких явлений появляется рационалистическое объяснение, как будто бы они были ожидаемыми.
Автор считает, что такие события случились и потрясли мир именно потому, что их никто не ждал. При этом «черные лебеди» — не обязательно негативные факты или катастрофы, но и случайные, непрогнозируемые удачи.
Такое название книга получила по аналогии с тем, что до открытия Австралии люди, основываясь на опыте, считали, что в природе есть только белые лебеди. «Эта история <...> показывает, в каких жестких границах наблюдений или опыта происходит наше обучение и как относительны наши познания. Одно-единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому, выведенную на протяжении нескольких тысячелетий. <...> Для ее опровержения хватило одной (причем, говорят, довольно уродливой) черной птицы», — пишет Талеб.
Уже на следующий год после выхода произведения, в 2008 году, во время финансового кризиса, Нассим Талеб стал богаче на почти полмиллиарда долларов, потому что сделал ставку на падение американского рынка. Это событие СМИ провозгласили «черным лебедем».
Талеб — православный американец ливанского происхождения
Нассим Николас Талеб — американский экономист, писатель, доктор философии и почетный профессор по анализу степени риска Политехнического института Нью-Йоркского университета. Он родился в 1960 году в православной семье в городе Амион (Амьюн, Амиун) в Ливане. Его семью депортировали в гражданскую войну, начавшуюся в 1975 году.
Его предки занимали политические должности, в том числе заместителя премьер-министра Ливана и верховного судьи. Писатель рассказывал, что один из его предков («его пра-пра…») переписывался с российским императором Александром II, «поскольку в какой-то момент были тесные взаимоотношения между православными в Турции и русским царем, и у них не было других защитников в Константинополе».
Нассим Талеб в течение 20 лет работал трейдером, занимал руководящие должности в брокерских компаниях в Лондоне и Нью-Йорке. Он заработал миллионы долларов, делая ставки на труднопрогнозируемые и важные для финансового рынка события, включая «черный понедельник». В понедельник 19 октября 1987 года случилось самое большое падение промышленного индекса Доу Джонса за всю историю, — 22,6 %. На торговле акциями в этот день экономист разбогател на 40 миллионов долларов.
Уже после работы трейдером и выхода «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» он прославился именно как автор книг.
Критика теории Талеба
Читатели по всему миру на одном из крупнейших сайтов про книги Goodreads оценивают «Черный лебедь» на 3,96 балла из пяти (на основании более 114 тысяч голосов). В рунете примерно так же — 3,9 из пяти баллов от 3391 проголосовавших на сайте LiveLib.
У теории много критиков. Опрошенные Daily Storm философы в том числе заявили о ее несостоятельности. Научный руководитель Института региональных проблем, политолог и выпускник философского факультета МГУ Дмитрий Журавлев считает, что слабость гипотезы Талеба и причина огромной популярности книги — «именно в допущении волшебства». Журавлев объясняет, что человечество в целом «крайне редко» объясняет события заранее, до того, как они случились: «Потом, когда событие происходит, мы находим ему место в общем конвейере. [Становится] очевидно, что это должно было произойти».
«Сама идея некоего волшебного события — вот, вырвал волосок из бороды, и мир изменился, — мне кажется весьма и весьма слабой. Потому что это не признак того, что появился «черный лебедь», это признак того, что и потом, когда нам хватает данных, — это же так просто и это произойдет. Именно из-за нехватки знаний, нехватки понимания, из-за неправильного подхода, а отнюдь не потому, что есть какое-то волшебное событие. <...> «Черный лебедь» — это просто то, что мы хуже [знаем], и он никогда не может перевернуть мир целиком!» — говорит ученый.
СВО — «черный лебедь»?
После начала специальной военной операции России на Украине в СМИ появились заголовки о наступлении времени «черного лебедя», «российско-украинском конфликте как «черном лебеде», а также о том, «должны ли мы были заранее предсказать события на Украине».
Сам Талеб поддерживает в конфликте украинскую сторону, он заявлял в интервью «Forbes Украина», что был «одним из первых, кто начал бойкотировать Россию» после начала спецоперации.
В соцсети X в декабре 2023 года он писал, что в СВО «Россия не так слаба, как казалось; у нее есть выносливость». По его мнению, это означает, что вероятный итог конфликта — это заключение соглашения между Москвой и Киевом.
Философ и политолог, основоположник доктрины неоевразийства Александр Дугин категорично заявляет, что современная западная наука «настолько неточна, настолько отклонилась от своих критериев, что для нее «черным лебедем» может являться вообще все что угодно, любое событие».
«Современная западная наука — это чистая идеология, и если что-то идет не по этой узкой, совершенно примитивной, тупой модели, то все это объявляется случайностью, или происком врагов, или фейк-ньюс, или «черным лебедем», — эмоционально добавляет он.
Философ говорит, что на Западе могут посчитать и назвать «черным лебедем» все, «что не соответствует их нарративу». «Они видят гей-парад — они говорят: «Вот это не «черный лебедь». Вот идут люди с радужными флагами. <...> Все остальное, что не укладывается [в идеологию Запада], — для них «черный лебедь». Поэтому я бы не впадал в зависимость от <...> Талеба», — подчеркивает он.
«Это [теория Талеба] — полная фикция, и говорить об этом даже противно! <...> Поэтому на самом деле специальная военная операция на Украине и российско-украинский конфликт вообще не имеют никакого отношения к какому-то чрезвычайному событию, которое было бы неучтенным, непредсказанным и непредвиденным! Наоборот, это, совершенно безусловно, логическое развитие Великой войны континентов! — заявляет Дугин. — Любой человек, который знаком не с этим барахлом, которое пишут поп-коучи типа Талеба, а с геополитикой, давно бы понимал, что этот конфликт неизбежен, что расширение НАТО на Восток, да и вообще распад Советского Союза обязательно приведет рано или поздно к конфликту между Россией и Западом».
«Только общее скудоумие либерального тоталитарного дискурса заставляет считать, что эти вещи являются произволом или чем-то, что искусственно привнесли сторонники русского традиционализма и консерватизма. Нет, это законы геополитики, и все, кто мало-мальски знаком с этой дисциплиной, прекрасно понимают, что конфликт на Украине после распада СССР был совершенно неизбежен! Что Украина могла избежать его, только если бы заняла, ну, как минимум, нейтральную или дружественную позицию, как Беларусь. Хорошо, [даже] если бы не вся Украина ориентировалась на нас, хотя бы половина, нашли бы какой-то баланс, многовекторность, и это бы нас устроило! Но когда Украина сделала выбор однозначный в сторону Запада и НАТО и пошла на прямой конфликт с Россией — дальше [СВО] была неизбежна», — убежден философ.
«Потому это совершенно противоположно «черному лебедю». То есть нет ничего более закономерного, естественного, логического, необратимого, просто принципиально и концептуально естественного, если угодно, чем [конфликт] России с НАТО на Западе, на Украине», — заключает Дугин.
Дмитрий Журавлев тоже не считает СВО «черным лебедем». «Дело не в лебедях, дело в недостатке знаний», — подчеркивает он. Ученый допускает, что долгая продолжительность спецоперации может быть признаком того, «что мы не знали, сколько войск Украины где находятся». Кроме того, по его мнению, Россия могла исходить из договоренностей и законов о том, что Украина не будет наносить удары по российской территории, а не только в зоне проведения СВО.
Христианский философ, публицист и бывший народный депутат РСФСР Виктор Аксючиц убежден, что российская спецоперация не имеет никакого отношения к концепции Талеба, «потому что это все предсказуемо». По его мнению, США и НАТО давно развивали в европейском и украинском обществе русофобию и постепенно подводили Украину к конфликту с Россией.
«Это этап некой такой экспансии на Россию, долговременной, со стороны, прежде всего, Штатов, но затем уже и НАТО. Началась эта экспансия очень давно. И этап, так сказать, Украины тоже давно начался. То есть с самого начала ее отделения, естественно, [Украину] взяли в оборот, бросили большие средства — финансовые, интеллектуалов и прочее. И все общество разворачивали на русофобию — украинское общество, — говорит Аксючиц. — ...То же самое было направлено на Европу. Развитие русофобских стран, особенно новоевропейских стран — бывших республик Союзного государства. Это тоже длилось десятилетиями».
«...Эта установка работала, десятилетиями работала, и все более напряженно. Ну и, наконец, подготовили этот украинский анклав не только идеологически, но и физически, военно, экономически, бросили туда большие средства. И дальше, опять же, нарушив все договоренности с Россией, начали расширение НАТО, что абсолютно недопустимо для самосохранения России», — продолжает ученый.
«Расширение вело к тому, что должны были принять Украину в НАТО и дать ей ядерное оружие. Это смертельная угроза для России! И Россия ответила так, как она ответила — тоже общеизвестно. То есть весь этот ряд событий абсолютно закономерен и никакого отношения к «черному лебедю» не имеет», — заключает Аксючиц.
P. S.
...Сам Талеб в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) закрепил пост с обращением к своим «врагам» и статистикой высоких продаж его книги в США: «Дорогие враги, «Черный лебедь» теперь самая влиятельная (то есть обсуждаемая/упоминаемая) книга XXI века. Хотя почти все книги имеют период полураспада от двух до шести месяцев, у этой, похоже, нет периода полураспада».