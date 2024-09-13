Кто такой Нассим Талеб и можно ли считать СВО «черным лебедем»?

«Современная западная наука — это чистая идеология, и если что-то идет не по этой узкой, совершенно примитивной, тупой модели, то все это объявляется случайностью, или происком врагов, или фейк-ньюс, или «черным лебедем», — эмоционально добавляет он.





Философ говорит, что на Западе могут посчитать и назвать «черным лебедем» все, «что не соответствует их нарративу». «Они видят гей-парад — они говорят: «Вот это не «черный лебедь». Вот идут люди с радужными флагами. <...> Все остальное, что не укладывается [в идеологию Запада], — для них «черный лебедь». Поэтому я бы не впадал в зависимость от <...> Талеба», — подчеркивает он.





«Это [теория Талеба] — полная фикция, и говорить об этом даже противно! <...> Поэтому на самом деле специальная военная операция на Украине и российско-украинский конфликт вообще не имеют никакого отношения к какому-то чрезвычайному событию, которое было бы неучтенным, непредсказанным и непредвиденным! Наоборот, это, совершенно безусловно, логическое развитие Великой войны континентов! — заявляет Дугин. — Любой человек, который знаком не с этим барахлом, которое пишут поп-коучи типа Талеба, а с геополитикой, давно бы понимал, что этот конфликт неизбежен, что расширение НАТО на Восток, да и вообще распад Советского Союза обязательно приведет рано или поздно к конфликту между Россией и Западом».





«Только общее скудоумие либерального тоталитарного дискурса заставляет считать, что эти вещи являются произволом или чем-то, что искусственно привнесли сторонники русского традиционализма и консерватизма. Нет, это законы геополитики, и все, кто мало-мальски знаком с этой дисциплиной, прекрасно понимают, что конфликт на Украине после распада СССР был совершенно неизбежен! Что Украина могла избежать его, только если бы заняла, ну, как минимум, нейтральную или дружественную позицию, как Беларусь. Хорошо, [даже] если бы не вся Украина ориентировалась на нас, хотя бы половина, нашли бы какой-то баланс, многовекторность, и это бы нас устроило! Но когда Украина сделала выбор однозначный в сторону Запада и НАТО и пошла на прямой конфликт с Россией — дальше [СВО] была неизбежна», — убежден философ.





«Потому это совершенно противоположно «черному лебедю». То есть нет ничего более закономерного, естественного, логического, необратимого, просто принципиально и концептуально естественного, если угодно, чем [конфликт] России с НАТО на Западе, на Украине», — заключает Дугин.





Дмитрий Журавлев тоже не считает СВО «черным лебедем». «Дело не в лебедях, дело в недостатке знаний», — подчеркивает он. Ученый допускает, что долгая продолжительность спецоперации может быть признаком того, «что мы не знали, сколько войск Украины где находятся». Кроме того, по его мнению, Россия могла исходить из договоренностей и законов о том, что Украина не будет наносить удары по российской территории, а не только в зоне проведения СВО.





Христианский философ, публицист и бывший народный депутат РСФСР Виктор Аксючиц убежден, что российская спецоперация не имеет никакого отношения к концепции Талеба, «потому что это все предсказуемо». По его мнению, США и НАТО давно развивали в европейском и украинском обществе русофобию и постепенно подводили Украину к конфликту с Россией.