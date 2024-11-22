Курс доллара на Forex превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года

Курс доллара на мировом валютном рынке Forex достиг 103,3743 рубля по состоянию на 11:30 22 ноября. Американская валюта впервые с 23 марта 2022 года стала выше 103 рублей. В тот день она достигала отметки 104,498 рубля.





Курс евро на Forex поднимался в первой половине дня до 108,1 рубля. Об этом свидетельствуют данные Investing.com. Это максимум с 9 октября 2024 года.





Центральный банк России 19 ноября установил на 20 ноября официальный курс доллара в 100,0348 рубля. Он поднялся выше 100 рублей впервые с 10 октября 2023 года.





14 ноября курс доллара на Forex тоже впервые с октября 2023 года перешел отметку в 100 рублей. В тот день максимальный курс достигал 100,72 рубля.