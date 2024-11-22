Российские разработчики предложили не отменять S.T.A.L.K.E.R. 2, а создать ему достойного конкурента

Вместо запрета игры S.T.A.L.K.E.R. 2 лучше создать ей достойного конкурента. Таким мнением с Daily Storm поделились отечественные разработчики из Game Art Pioneers. По словам маркетингового директора студии Глеба Кадомцева, запретить новый «Сталкер» будет не только сложно, но и бесполезно.





«Обходные пути найдут те, кому интересна игра. А лишняя шумиха вокруг нее только подогревает интерес. Чем больше мы муссируем тему, тем интереснее людям понять, вокруг чего шумиха. Пусть лучше люди сами играют и делают выводы. Главное, чтобы они не тратили на это деньги», — объяснил Кадомцев.





С другой стороны, не реагировать на ситуацию разработчик видеоигр тоже считает не очень правильным.





«Тут слово уже за компетентными органами. Главное, чтобы не страдали обычные люди. Абсолютное большинство хочет опробовать игру, потому что это легендарная вселенная, а не для поддержки студии», — сказал представитель Game Art Pioneers.





Наилучшим решением российские разработчики видят создание в самой России видеоигр, которые смогут превзойти украинский продукт.





«Нужно развивать собственную игровую индустрию и конкурентоспособные экспортно ориентированные франшизы. Создавать собственные вселенные и предлагать альтернативу. Это сложнее, чем запретить кого-то, но это правильнее», — предложил Кадомцев.





Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World вышел 20 ноября 2024 года. Депутат Госдумы Антон Горелкин заявлял Daily Storm, что игру могут запретить в России.