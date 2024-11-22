Москва, Курская и Воронежская области вошли в ТОП-10 регионов, использующих Telegram для благотворительности

Москва и Подмосковье, Курская и Воронежская области вошли в ТОП-10 регионов, использующих Telegram для благотворительности. Об этом свидетельствуют данные фонда «Всех обнял» (исследование есть у Daily Storm). В волонтерскую работу включились администраторы 1584 Telegram-каналов по всей России.
На первом месте — Москва и Московская область. Там эксперты насчитали 250 каналов, которые занимаются благотворительностью. Это 15,78% от общего числа каналов в столице и Подмосковье. Суммарная аудитория таких каналов составляет более 5,35 миллиона подписчиков.
На втором месте — Курская область со 169 каналами и аудиторией в 398 тысяч человек. На третьем — Воронежская область. В регионе 57 каналов, занимающихся благотворительностью со 164 тысячами подписчиков.
Следом идут Краснодарский край, Иркутская область, Приморье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Татарстан, Дагестан, Мордовия, Ростовская область, Крым и Севастополь, Белгородская, Омская, Калужская области, а также ДНР.
Почти половина каналов — местные группы единомышленников с разной аудиторией, рассказал президент фонда «Всех обнял» Иван Утенков. Это говорит о высокой степени сплочения, самоорганизации, а еще о роли «сарафанного радио», пояснил глава фонда.
«В каждом регионе России есть люди, готовые помочь», — подчеркнул Утенков.
Деньги и гуманитарные грузы собирают три канала с аудиторией свыше миллиона человек, еще 68 ресурсов — с числом подписчиков от 100 тысяч до миллиона, количество подписчиков еще 40 каналов — от 50 до 100 тысяч. У 547 каналов аудитория составляет от 1 до 10 тысяч человек, и еще на 734 сообщества подписаны менее тысячи человек.