Новости
Новости 18+
St
Москва, Курская и Воронежская области вошли в ТОП-10 регионов, использующих Telegram для благотворительности
18+
В волонтерскую работу включились администраторы 1584 Telegram-каналов по всей России undefined
Новости

Москва, Курская и Воронежская области вошли в ТОП-10 регионов, использующих Telegram для благотворительности

В волонтерскую работу включились администраторы 1584 Telegram-каналов по всей России

Москва и Подмосковье, Курская и Воронежская области вошли в ТОП-10 регионов, использующих Telegram для благотворительности. Об этом свидетельствуют данные фонда «Всех обнял» (исследование есть у Daily Storm). В волонтерскую работу включились администраторы 1584 Telegram-каналов по всей России.


На первом месте — Москва и Московская область. Там эксперты насчитали 250 каналов, которые занимаются благотворительностью. Это 15,78% от общего числа каналов в столице и Подмосковье. Суммарная аудитория таких каналов составляет более 5,35 миллиона подписчиков.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

На втором месте — Курская область со 169 каналами и аудиторией в 398 тысяч человек. На третьем — Воронежская область. В регионе 57 каналов, занимающихся благотворительностью со 164 тысячами подписчиков.


Следом идут Краснодарский край, Иркутская область, Приморье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Татарстан, Дагестан, Мордовия, Ростовская область, Крым и Севастополь, Белгородская, Омская, Калужская области, а также ДНР.


Почти половина каналов — местные группы единомышленников с разной аудиторией, рассказал президент фонда «Всех обнял» Иван Утенков. Это говорит о высокой степени сплочения, самоорганизации, а еще о роли «сарафанного радио», пояснил глава фонда.


«В каждом регионе России есть люди, готовые помочь», — подчеркнул Утенков.


Деньги и гуманитарные грузы собирают три канала с аудиторией свыше миллиона человек, еще 68 ресурсов с числом подписчиков от 100 тысяч до миллиона, количество подписчиков еще 40 каналов от 50 до 100 тысяч. У 547 каналов аудитория составляет от 1 до 10 тысяч человек, и еще на 734 сообщества подписаны менее тысячи человек. 

#москва #telegram #благотворительность #курская область #воронежская область
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...