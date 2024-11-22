Москва, Курская и Воронежская области вошли в ТОП-10 регионов, использующих Telegram для благотворительности

Москва и Подмосковье, Курская и Воронежская области вошли в ТОП-10 регионов, использующих Telegram для благотворительности. Об этом свидетельствуют данные фонда «Всех обнял» (исследование есть у Daily Storm). В волонтерскую работу включились администраторы 1584 Telegram-каналов по всей России.





На первом месте — Москва и Московская область. Там эксперты насчитали 250 каналов, которые занимаются благотворительностью. Это 15,78% от общего числа каналов в столице и Подмосковье. Суммарная аудитория таких каналов составляет более 5,35 миллиона подписчиков.