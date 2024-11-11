В Госдуме предупредили геймеров о возможном запрете видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 в России

Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World может быть запрещен на территории России. Об этом Daily Storm заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, это может произойти не только из-за донатов ВСУ от разработчиков, но и из-за экстремистского контента внутри игры. Адвокат Михаил Мушаилов предостерег российских геймеров от покупки нового «Сталкера» — правоохранители могут посчитать это спонсированием терроризма.

«Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. Не думаю, правда, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. Но не исключаю, что если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры», — сказал Горелкин.

Депутат добавил, что если в игре найдут запретную информацию, то в этом случае ответственность может ждать и тех, кого признают причастными к распространению данной информации.





Украинская студия разработчиков GSC Game World после начала СВО собирала деньги в благотворительный фонд «Вернись живым», который в 2024 году был признан нежелательным в РФ. Организация передавала средства на нужды ВСУ и занималась обучением военнослужащих.





Адвокат и правозащитник Михаил Мушаилов в беседе с Daily Storm предупредил, что уголовное наказание может ждать даже покупателей видеоигры, если ее создатели поддерживают солдат Украины.





«Если лицо надлежащим образом уведомлено из открытых источников, что денежные средства с приобретения игры пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, то боюсь, что покупателями могут заинтересоваться силовые ведомства. <…> Ваша неосведомленность будет разбиваться в пух и прах о результаты контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности. Из них, вполне возможно, будет следовать, что вы все знали, понимали, с кем-то обсуждали, найдется парочка секретных свидетелей — и все, вы приехали», — считает адвокат.





Чтобы обвинить покупателя в государственной измене, нужно доказать прямой умысел — геймер должен «хотеть, чтобы денежные средства были направлены на нужды противных РФ организаций». Тем не менее Мушаилов посоветовал даже аполитичным российским фанатам украинского игропрома воздержаться от покупки подобных игр.





«Я бы порекомендовал поменять свои предпочтения в играх, чтобы не изменить предпочтения в местах пребывания», — заявил юрист.





Еще в 2022 году GSC Game World объявили о приостановке продаж продукции российским пользователям. Физические издания не будут доступны даже для тех, кто осуществил предзаказ игр. Тем не менее в Сети есть информация о том, как россияне могут получить S.T.A.L.K.E.R. 2. Но Мушаилов заверил, что приобретения игры обходными путями также лучше избежать.





S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl — фантастический шутер от первого лица, действие которого разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Первая игра серии S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля вышла в 2007 году, две следующие части появились в 2008-м и 2009 году. Выход Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября 2024 года.