Глава Черногорска заступился за пенсионерку, которой под дверь подложили фекалии и которую назвали «украинкой проклятой»

Жительнице города Черногорска в Хакасии подложили под дверь фекалии, а пришедшая на место инцидента сотрудница управляющей компании ЖЭУ-7 прокричала ей «Убирайся отсюда, украинка проклятая!», пишут СМИ. Глава Черногорска Василий Белоногов сообщил Daily Storm, что обратится в полицию, чтобы виновные были наказаны за хулиганство.





«Надо разобраться. Если это правда, что подложили фекалии, — это хулиганство. Полицию подключу. Участковый там будет разбираться, кто и что сделал. Это вообще несовместимо с нормальностью!» — сказал мэр. Он подчеркнул, что неважно, где родилась женщина: в РФ или на Украине. «У нас половина с хохляцкими фамилиями, на «о» заканчивающимися! Но нельзя так говорить [на пенсионерку]», — заметил он.





По словам главы города, завтра он поручит отделу ЖКХ связаться с начальником управляющей компании ЖЭУ-7 Еленой Ефремовой, чья подчиненная накричала на пенсионерку.





«Конечно, я возмущен, если такие слова женщине говорили. Да что это такое вообще?! У меня в администрации третья часть ну точно с хохляцкими фамилиями. Грицаенко. Луферчик. Тоже непонятно, какая фамилия: то ли еврей, то ли хохол. Но это же ничего не значит. Все обрусели давно. А эту Ефремову будем поправлять, если у нее такое отношение. Разберемся», — заявил Белоногов.





«Всего у нас девять управляющих организаций. Разберемся. Пенсионерка прописана у нас в городе. Все мы живем по нашим российским законам. Если совсем уже заблудилась Ефремова — будем поправлять ее», — добавил глава Черногорска.





Травля в адрес пенсионерки началась этим летом, после того как возле ее дома рухнула земля над овощехранилищем, сообщали СМИ. Тогда во дворе образовалась яма. Управляющая компания не принимала мер, и в итоге 72-летняя женщина обратилась за помощью к журналистам. После выхода в местных СМИ публикаций о проблеме, по утверждению одного из жителей Черногорска, представители ЖЭУ-7 оскорбляли пенсионерку и говорили ей: «А почему бы вам не уехать на свою Украину?!»





О женщине известно, что она родилась во Львовской области и училась на Украине. Но с 70-х годов она живет в Сибири. Пенсионерка имеет звание «Ветеран труда». Знакомый женщины рассказал, что она периодически обращает внимание чиновников на проблемы благоустройства в доме и на прилегающей территории.