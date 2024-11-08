В колонии, где сидит экстремистка Дарья Трепова, осужденные изучали историю ислама в России

В колонии, где отбывает срок экстремистска Дарья Трепова, провели викторину, направленную на изучение истории ислама в России. Отчет о мероприятии был опубликован на сайте УФСИН России по Республике Мордовия. Председатель местной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Сергей Маркиянов в беседе с Daily Storm заявил, что в ИК-2 созданы все условия для ресоциализации осужденных.





В сообщении УФСИН отмечалось, что викторина «Мы разные, но мы вместе, мы едины!» приурочена к Году семьи и ко Дню народного единства. Конкурс в ИК-2 проводился для изучения истории ислама в РФ на базе общегражданской российской идентичности и с учетом традиционных ценностей российского мусульманства; приобщения осужденных к изучению Священного Корана, а также их мотивирования к исправлению, самосовершенствованию, дальнейшему возвращению к законопослушной гражданской жизни, пояснили в ведомстве.





В викторине принимали участие три команды. Они соревновались в быстроте мышления, знаниях семейных ценностей, культуры, традиций и религии народов России. Участники получили подарки.





Глава ОНК Республики Мордовия рассказал, что посещал с коллегами ИК-2 в канун майских праздников. «Я видел разные колонии, и ИК-2 — очень хорошая. Там созданы все условия. Никто из осужденных на условия мне не жаловался. Сейчас много уделяется внимания именно ресоциализации осужденных. Чтобы они, отбыв наказание, влились в общество полноценными людьми», — подчеркнул собеседник.





По его словам, отличительная особенность этой колонии — то, что там находится дом ребенка. В сентябре члены ОНК передали в ИК-2 от волонтеров игровой манеж для детей, сообщил Маркиянов.





Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) получила 27 лет колонии за теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский и пострадали еще несколько десятков человек. Трагедия произошла в апреле 2023 года в кафе в Петербурге, в котором проходила творческая встреча Татарского. Трепова подарила ему его гипсовый бюст, который взорвался.





В своем последнем слове в суде девушка говорила, что не желала смерти журналисту и не знала о бомбе в статуэтке. Но обвинение отмечало, что версия девушки не находит подтверждения.





О мордовской ИК-2 в поселке Явас известно, что она расположена на месте бывшего «Дубровлага». В нем отбывали наказание политические заключенные СССР. Вплоть до 2004 года ИК-2 являлась колонией строгого режима, но затем строгий режим для женщин был отменен.