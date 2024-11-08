Почему мигранты стали врагами? Кто подогревает ксенофобию в России и зачем

Тема миграции в России достигла предельной остроты. Серию резонансных преступлений, кульминацией которой стал теракт в Крокусе, обсуждают на всех уровнях — от городских форумов до официальных пресс-конференций. Вопрос безопасности и мигрантофобии поднимается в обществе все чаще, вызывая все больше тревог и споров. 30 октября на пресс-конференции глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обозначил рост мигрантофобии как тревожный сигнал, указывая на усиление напряженности в городах.
Депутат Михаил Матвеев и криминалист Михаил Игнатов, беседуя с Daily Storm, подтвердили, что проблема усугубляется из-за увеличения преступлений, совершенных иностранцами: по данным Следственного комитета, их количество за 2024 год выросло на 55%. В то же время активисты полагают, что СМИ сознательно раздувают страхи, формируя негативный образ мигрантов и усиливая конфликтные настроения в обществе.
Глава СПЧ Валерий Фадеев разделяет беспокойства и опасения со стороны российского мусульманского сообщества по поводу развития мигрантофобии в стране. По его словам, жителей России, недовольных ростом числа иностранцев в стране, становится все больше.
«Дело здесь не должно стоять в национальном признаке, а должно в квалификации и социализации мигрантов. У нас есть огромный опыт Советского Союза, где не было разделения национальностей», — негодует Фадеев.
По данным иностранного агента — АНО «Левада-Центр» на май 2024 года, большой процент неприязни со стороны россиян наблюдается в отношении приезжих из Средней Азии на фоне событий на Украине, последних терактов с участием мигрантов — 56% опрошенных пускали бы их в РФ только временно или вовсе закрыли бы для них въезд.
При этом руководитель Центра помощи мигрантов Вадим Коженов считает, что некоторые СМИ, от новостных программ вплоть до анонимных Telegram-каналов, намеренно заостряют внимание на криминальных новостях, где замешаны мигранты, и тем самым превращают их в объект страха.
«Создаются закрытые Telegram-каналы, которые занимаются откровенным разжиганием. А так как мессенджер своих админов не сдает, то кто это делает, я не понимаю. Регулярно рассылаются видео, каждое второе — фейковое, с фразами «вот мигранты, посмотрите, что делают». А я по акценту слышу, что это дагестанцы или другие ребята с Кавказа. То есть это не мигранты, а наши. Многие путаются в национальностях, для них это все чужие какие-то. Да, они похожи на жителей Средней Азии. Из-за этого путаница, ксенофобия, разногласия в религии, которые идут из прошлых лет. Мигранты давно не режут баранов, а об этом все равно говорят. Вместо того чтобы заниматься реальной повесткой, СМИ выкладывают такое, чтобы было больше лайков, просмотров», — высказался эксперт.
Более того, об этом пишут и азиатские СМИ: они приводят сентябрьское исследование специалиста по новым медиа Рустама Гулова из Таджикистана, который выяснил, что негативная миграционная повестка, исходящая от российских журналистов, только подогревает ксенофобские настроения в России. Проводя анализ заголовков публикаций на тему миграции за 2022-й и 2023 год, Гулов отметил в них четкое разделение наций на «свои» и «чужие».
Депутат Госдумы, замглавы комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в свою очередь утверждает: мигранты сами виноваты в том, что в их отношении растет недовольство местных жителей, так как с притоком иностранцев в Россию количество тяжких и особо тяжких уголовных дел увеличилось.
Это подтверждают и цифры, приведенные главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, который летом заявил, что за первое полугодие 2024 года количество преступлений экстремистского характера со стороны мигрантов выросло на 55%. Причем на 5% стало больше изнасилований, на 25% — развратных действий в отношении несовершеннолетних: это 103 преступления, как сказано в отчете МВД, представленном в интернете. Чаще всего преступления против детей и подростков совершали граждане Узбекистана (21), Таджикистана (17), Азербайджана (7), Киргизии (5).
«Большую остроту в общественном сознании вызывают преступления со стороны мигрантов против половой неприкосновенности детей. Этих преступлений действительно очень много. Я изучал статистику МВД. Понимаете, это уже какая-то аномалия. Почему сексуальное насилие по отношению к ребенку у этих людей считается нормой?» — продолжает Михаил Матвеев.
Парламентарий рассказал, что существует распространенная в Средней Азии практика — некий средневековый элемент извращенной культуры ряда народов, регионов мира, включая Афганистан, — обычай переодевания мальчиков в женскую одежду для исполнения эротических танцев перед взрослыми мужчинами, пожилыми и состоятельными. Танцы заканчиваются действиями сексуального характера.
Изучая миграционный вопрос, депутат Михаил Матвеев выявил несколько причин отрицательного поведения приезжих. Первая — к нам едет большое количество необразованных людей, у которых отсутствуют представления о нашей культуре, нормах поведения в обществе и в городе. Вторая причина кроется в системе образования и воспитания стран Средней Азии и Закавказья. Она построена на русофобии и неуважительном отношении к России, отношении к нам как к людям второго сорта.
«В их учебниках истории и Россия, и Советский Союз представлены теми, кто угнетал их национальную культуру, выкачивал их ресурсы, как оккупанты и колонизаторы. В истории таджикского народа очень много пунктов посвящено арийской идентичности таджиков. То есть их воспитывают как истинных арийцев, как людей, которые относятся к высшей расе. У них чувство гипертрофированного национального превосходства», — объяснил Матвеев.
Кроме того, парламентарий подметил еще один фактор — это религиозный экстремизм. По его мнению, сам по себе ислам, который исповедуют наши россияне — татары или башкиры, не несет угрозы в своем поведении. А учения внутри мало образованных мигрантов, которые считают русских оккупантами, а себя — высшей расой, внушаются последователями ваххабизма и других экстремистских течений, главной формой которых является их продвижение путем завоевания мира.
«Все факторы накладываются друг на друга. Низкий уровень образования, отсутствие культуры поведения, официальная русофобия, которая есть в идеологии независимости их стран, смешиваются с формальной обработкой религиозного экстремизма», — обобщил Матвеев.
Все эти причины не могут не волновать русское население. Такой же объективной реальностью являются серьезные изменения в этнокультурном балансе наших городов, полагает Матвеев. Когда невооруженным глазом видно, что происходит на улицах: на детских площадках люди видят большое количество женщин, замотанных в черную одежду с одной прорезью для глаз, и их детей.
«У людей возникает чувство дискомфорта, потому что они находятся дома и хочется видеть привычную картину. А во многих районах и городах создается ощущение, что это уже не Россия, что мы за границей. Это не может не вызывать недовольство у россиян. Россия занимает 4-е место в мире по количеству мигрантов. Это очень много», — сказал депутат.
При этом многие упускают из виду, что существует и статистика преступлений, совершенных россиянами в отношении иностранных граждан. И, по словам юриста Сергея Андрейцо, число таких преступлений продолжает расти.
«Это двусторонняя история, на самом деле, так как со стороны иностранцев исходит опасность для наших граждан и для них же опасность принимающая среда тоже несет: их могут обмануть с документами, продать поддельные — и они сами потом за это же понесут ответственность. Им могут не выплатить массово зарплату, часто их вовлекают в противоправные действия — например, работодатели на стройке», — уточнил он.
Эксперт в юридических делах мигрантов добавил, что если в отношении мигрантов массовые нарушения допускаются, то, следовательно, они и подталкивают их тоже к противоправным действиям против нас. Они потом с этим добром остаются на нашей территории, живут с этим. И естественно, это представляет опасность для русских.
В интернете на форумах можно найти много историй граждан Средней Азии, которые делятся своим опытом необоснованных оскорблений, травли и насмешек со стороны россиян: кого-то обижать начали еще в школе. «Насилие порождает насилие», — пишет в своем рассказе о буллинге в детстве мужчина.
Так, например, один парень из Таджикистана говорит, что когда сам поступил на бюджет в Тюменский университет, местные одногруппники постоянно говорили, что он занимает чье-то место. По его мнению, СМИ действительно разжигают национальный конфликт, когда уделяют большое внимание криминальным историям, в которых замешаны мигранты. Если закон нарушает русский человек, то в публикации, как правило, никогда не делается акцент на его национальности, утверждает парень.
Собеседница Daily Storm рассказала, как ее национальность стала причиной для занижения оценки на защите диплома. Она училась всегда на отлично и шла на красный диплом. Но один из преподавателей решил, что девушка недостойна этого диплома, так как якобы она просто не могла написать работу сама. «А вы что, знаете русский?» — аргументировал свою позицию профессор. В ее жизни это не первый случай. Подобная история произошла и с ее старшей сестрой, которую также унизили за неподходящую национальность для красного диплома.
Многим мигрантам сложно пройти процесс легализации в России. Стремясь адаптироваться к российскому обществу, они часто сталкиваются с трудностями и непониманием. Например, при поиске жилья они могут увидеть объявления, где предпочтение отдается людям славянской внешности. В то же время наш многонациональный состав — реальность большинства регионов страны. После теракта в «Крокус Сити Холле» в Сети также появилось много негативных комментариев в адрес граждан Таджикистана. Некоторые даже стали отменять поездки на такси, увидев в приложении, что водитель — таджик.
Один мужчина рассказал в Сети, как на заводе, где он проработал много лет, его стали называть убийцей, в магазинах он наталкивается на недовольные лица людей, а его знакомого выгнала с семьей хозяйка квартиры, ссылаясь на то, что те террористы. И другие арендодатели отказывали им в жилье по той же причине.
«Преступник — он и в Африке преступник, в любое время, в любой стране, при любом строе. Даже в самой законопослушной стране есть полиция, она кого-то ловит и сажает. Просто человек таким родился. Не доказано, врожденная ли склонность к криминалу или приобретенная из-за окружения. Нельзя вывести единый портрет преступника исходя из национальности. После «Крокуса» у тех, кто против мигрантов, появился очень серьезный козырь. Но еще же был Дагестан, где убили 16 сотрудников полиции, — что-то про это никто не говорит. А терроризм везде: он без лица, без нации, без религии», — сказал руководитель Центра помощи мигрантов Вадим Коженов.
Собеседница Daily Storm из числа приезжих поделилась своими ощущениями насчет того, что сейчас искусственно пытаются создать ненависть к мигрантам в России.
«Кто это делает и зачем — не знаю. Могу только предположить, что это попытки дестабилизировать обстановку внутри страны. Зайдите в новостные паблики, откройте любой пост про преступление без подозреваемых — и вы увидите, что в комментариях примерную национальность подозреваемого уже «определили», — объяснила свои мысли она.
Что делать: не пускать мигрантов в страну или быть к ним толерантнее? Криминалист и бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов и замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев выступают за снижение миграционного потока и введение визового режима со странами Средней Азии.
«Если нужны специалисты, то организации должны отбирать конкретных людей для работы, везти их сюда сами и обеспечивать всем необходимым: жильем, соцпакетом, питанием, регистрацией, страховкой. А после окончания контракта отправить рабочих домой. Необходимо ввести визы с республиками Средней Азии и Азербайджаном. Как с Грузией. Из Азербайджана тоже много едет криминальных деятелей. Каждого человека на въезде нужно проверять на предмет судимости, психиатрических болезней. Таких граждан в Россию пускать нельзя!» — высказался Игнатов.
Матвеев тоже уверен в том, что нужно снижать миграционный поток и больше заниматься развитием нашей производительности труда, повышением заработной платы. Чтобы с увеличением числа наших рабочих рук количество мигрантов в России пропорционально снижалось.
«Речь не идет о том, чтобы всех выгнать. Нужно неорганизованный процесс массового переселения в Россию под предлогом трудовой миграции перевести в реальную трудовую миграцию с целевым набором. Потому что к нам приезжают миллионы людей, которые растворяются в нашей стране во всяких сервисных услугах, такси, доставке, торговле. А на больших предприятиях или заводах как не хватало сотни фрезеровщиков или токарей, так и не хватает. К нам же не едет высококвалифицированная рабочая сила, например программисты. К нам едут люди, которые часто вообще не обладают никакими рабочими специальностями. Они занимают наши рабочие места, они способствуют неповышению заработной платы российскому пролетариату и производительности труда», — рассудил депутат.
Daily Storm задал вопрос советнику президента России Валерию Фадееву: может ли ограничение на въезд иностранцам усилить угрозу терактов, ведь обиженным мигрантам будет проще внушить экстремистские идеи?
В ответ Фадеев отметил, что важно быть честными с иностранными партнерами. Он привел пример Узбекистана — страны, где много людей ищет работу за границей. «Надо договариваться», — сказал Фадеев, добавив, что правила для мигрантов должны быть строгими, но справедливыми. По его словам, речь идет о требованиях к квалификации, знанию русского языка, условиям работы и медицинской страховке — это «разумные условия, которые не должны никого обидеть».
А по мнению активистов, единственный способ бороться с расизмом — это культура. И обязанность интеллигенции — вырабатывать механизмы, которые бы нивелировали отрицательное отношение людей друг к другу, воспитывать толерантность.
«Нужно показывать добрые дела, не выкладывать деструктивные ролики. А добрых дел очень много: мигранты регулярно кого-то спасают, кому-то помогают, в день разносят тысячи пакетов с едой, а сколько они строят — это огромное количество часов, потраченных на нашу экономику, наше благополучие», — привел пример Вадим Коженов.
Среди мигрантов есть и ценные специалисты — например, хорошие врачи, обратила внимание гражданка России в разговоре с Daily Storm.
«Наша педиатр воспитала не одно поколение детей в нашей семье. Она армянка, очень хороший врач. И дети довольны, всегда к ней с радостью шли. Она умеет найти общий язык с ними, умеет лечить: как простуда — сразу к ней. Все анализы назначит, направления — в общем, полное обследование. Ей не все равно на детей, это главное», — рассказала собеседница.