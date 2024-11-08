Почему мигранты стали врагами? Кто подогревает ксенофобию в России и зачем

«В их учебниках истории и Россия, и Советский Союз представлены теми, кто угнетал их национальную культуру, выкачивал их ресурсы, как оккупанты и колонизаторы. В истории таджикского народа очень много пунктов посвящено арийской идентичности таджиков. То есть их воспитывают как истинных арийцев, как людей, которые относятся к высшей расе. У них чувство гипертрофированного национального превосходства», — объяснил Матвеев.





Кроме того, парламентарий подметил еще один фактор — это религиозный экстремизм. По его мнению, сам по себе ислам, который исповедуют наши россияне — татары или башкиры, не несет угрозы в своем поведении. А учения внутри мало образованных мигрантов, которые считают русских оккупантами, а себя — высшей расой, внушаются последователями ваххабизма и других экстремистских течений, главной формой которых является их продвижение путем завоевания мира.





«Все факторы накладываются друг на друга. Низкий уровень образования, отсутствие культуры поведения, официальная русофобия, которая есть в идеологии независимости их стран, смешиваются с формальной обработкой религиозного экстремизма», — обобщил Матвеев.





Все эти причины не могут не волновать русское население. Такой же объективной реальностью являются серьезные изменения в этнокультурном балансе наших городов, полагает Матвеев. Когда невооруженным глазом видно, что происходит на улицах: на детских площадках люди видят большое количество женщин, замотанных в черную одежду с одной прорезью для глаз, и их детей.





«У людей возникает чувство дискомфорта, потому что они находятся дома и хочется видеть привычную картину. А во многих районах и городах создается ощущение, что это уже не Россия, что мы за границей. Это не может не вызывать недовольство у россиян. Россия занимает 4-е место в мире по количеству мигрантов. Это очень много», — сказал депутат.





Цена ненависти и голоса тех, кого демонизируют





При этом многие упускают из виду, что существует и статистика преступлений, совершенных россиянами в отношении иностранных граждан. И, по словам юриста Сергея Андрейцо, число таких преступлений продолжает расти.





«Это двусторонняя история, на самом деле, так как со стороны иностранцев исходит опасность для наших граждан и для них же опасность принимающая среда тоже несет: их могут обмануть с документами, продать поддельные — и они сами потом за это же понесут ответственность. Им могут не выплатить массово зарплату, часто их вовлекают в противоправные действия — например, работодатели на стройке», — уточнил он.





Эксперт в юридических делах мигрантов добавил, что если в отношении мигрантов массовые нарушения допускаются, то, следовательно, они и подталкивают их тоже к противоправным действиям против нас. Они потом с этим добром остаются на нашей территории, живут с этим. И естественно, это представляет опасность для русских.



