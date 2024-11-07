Отставки в Берлине: обострятся ли отношения с Россией и США на фоне политического кризиса в Германии?

Германия 7 ноября оказалась на пороге политического кризиса после неожиданного увольнения министра финансов, инициированного Олафом Шольцем. Германист Александр Камкин прогнозирует возможное усиление позиций оппозиционного ХДС, что может привести к ухудшению отношений с Россией, в отличие от прогнозируемого укрепления связей с США и Европой. Однако специалист по евроатлантической безопасности Ирина Пашковская уверена: смена власти не повлияет на внешнеполитический курс Германии.





Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин сообщил, что в середине января в Бундестаге ожидается вотум недоверия правительству. По его словам, череда отставок и внутренние конфликты могут привести к распаду коалиции, что, вероятно, подтолкнет страну к досрочным выборам.





«Допустим, в марте проходят внеочередные парламентские выборы. Так как СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) находится в глубоком кризисе, с большой долей вероятности побеждает оппозиционная партия ХДС во главе с Фридрихом Мерцем. Второй приходит партия «Альтернатива для Германии». Третьими — либо социал-демократы, либо Союз Сары Вагенкнехт. Соответственно, формируется, скорее всего, коалиция ХДС, СДПГ, либо к ним примкнут зеленые, либо свободные демократы, потому что не факт, что они вообще преодолеют 5%-ный барьер», — уточнил он.





По словам эксперта, для нас это не самый лучший исход, так как Мерц является антироссийским политиком и сторонником санкций против РФ. Он же неоднократно требовал у бундестага передачу дальнобойного оружия и тяжелого вооружения Украине.





«По сути, российский вектор внешней политики Германии останется без особых изменений. Но как бы не было хуже, чем сейчас, потому что Шольц пытался тормозить процесс слишком стремительного сползания Германии в новые милитаристские настроения. А при Мерце возможно еще большее вовлечение Германии в ситуацию на Украине. И тут уже будет все зависеть от того, заставят ли Зеленского капитулировать. А это прерогатива Трампа», — добавил Камкин.





По мнению германиста, отставки в правительстве ФРГ Трампу только на руку: сейчас немецкий политический класс очень плохо интегрирован в евроатлантический глобалистский конструкт. Поэтому нынешнему правительству Германии с Трампом придется выстраивать достаточно сложные взаимоотношения.





«Немного облегчит ситуацию победа ХДС (Христианско-демократического союза Германии). Это правоконсервативная партия, которую можно сравнить с республиканцами. Тогда, возможно, диалог будет выстраиваться проще. Это все-таки не зеленые социал-демократы Шольца. Но даже с помощью Меркель с таким же «удовольствием» в Берлине вынуждены были выслушивать требования Трампа о 2% от ВВП в оборонный бюджет», — пояснил Камкин.





Отношения Германии с ЕС и НАТО останутся в неизменном состоянии, полагает эксперт РАН. По его мнению, единственными, кто может подорвать этот «политический пакт», являются «Альтернатива для Германии» и новый проект Сары Вагенкнехт.





«И ХДС, и социал-демократы, и зеленые, и свободные демократы являются проевропейскими политическими силами. С НАТО все будет так же, без изменений. Понимаете, если бы к власти в ФРГ пришла партия «Альтернатива для Германии» либо Союз Сары Вагенкнехт, то можно было бы говорить о гипотетической вероятности пересмотра роли Германии в НАТО», — рассказал Камкин.





С этим категорически не согласна Ирина Пашковская из Центра евроатлантической безопасности: «Это вообще не имеет значения. Ну что, может быть что-то новое? Нет, ничего!»





По ее словам, перестановки в кабинете министров Германии никак не скажутся на связях с ЕС и НАТО. Стратегические обязательства остаются нерушимыми. «У ФРГ есть свои долгосрочные обязательства, и перед Россией тоже. Что касается Трампа — с ним уже наработаны контакты, так что и здесь никакой драмы не предвидится», — заявила она.





Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, заявив, что это предотвратит ущерб для страны. Причина — отказ Линднера повышать расходы на поддержку Украины в 2025 году. Теперь Шольц рассчитывает в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что может запустить механизм досрочных выборов в марте.