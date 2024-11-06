Что жертвы политики США думают о выборах в стране

Отсидевшие больше десятка лет в американских тюрьмах летчик Константин Ярошенко и предприниматель Виктор Бут рассказали Daily Storm, что они думают о выборах в США и их политической системе. Они считают, что этой стране срочно нужны перемены. Иначе, по мнению Бута, ее ждут кризис и гражданская война.





Собеседники сходятся во мнении, что в США только две правящие партии: Демократическая и Республиканская. Политическая система Америки не любит третьих, и это плохо.





«Новых людей она впускает не очень охотно. Или же у человека должны быть большие, огромные финансы, как сейчас у Трампа», — обосновал свою позицию Ярошенко.





Если же человек говорит «правильные вещи» или призывает к урегулированию отношений, то это может не понравиться политикам, считает пилот. Особенно из Демократической партии. Среди ее членов есть люди, которые выступают за развязывание конфликтов с Россией и Китаем. Они хотят, чтобы военная структура приносила им прибыль.





«В Америке традиционно никакая третья партия не имеет даже гипотетических шансов что-то сделать, кроме как чуть-чуть о себе заявить и получить какую-то узнаваемость. Сколько независимый кандидат может набрать? От одного до двух процентов. А это, в общем-то, ни о чем!» — сказал Бут.





По мнению Ярошенко, выбор американского народа ничего не решает. Голос имеют те, у кого больше денег. Поэтому некоторые корпорации лоббируют свои идеи через сенат и президентов.





«У кого денег больше, тот и правит балом. Поэтому кланы и корпорации с огромными деньгами управляют всей страной. Гражданин не играет никакой роли в политике. Тем более что сама избирательная система США — это полный бред. Получается, человек не может отдать свой голос», — поделился собеседник.





Давление на чиновников в США — это старая схема, отметил Виктор Бут. Корпорации занимались этим и более 100 лет назад. Сложился целый институт лоббизма. Его представители почти легально добивались исполнения поручений заказчиков подкупом, уговорами или угрозами.





«Назначали президентов США. В их интересах государства вели разные войны, объявляли определенные доктрины. Сказать, что это произошло сейчас, — нет!» — рассказал Бут.





Он отмечает, что в данный момент старые кланы осознают: настало время перемен и экспериментов. Без изменений США ждут политический и экономический кризисы. Могут начаться протесты, которые выльются в гражданскую войну, считает Бут.





По мнению предпринимателя, на наших глазах идет структурное изменение: Илон Маск поддержал республиканца Дональда Трампа. Это помогло политику победить на выборах президента США. Необходимость перемен назрела в условиях глубокого кризиса. Согласен с ним и Ярошенко.





«Трамп — бизнесмен. Он делает сейчас уже не только для себя, но и для США очень хорошие вещи, чтобы страна поднялась. Я считаю, что хорошая экономика закончилась в 1970-е годы, когда пришел Рейган и политика «рейгономики». После она покатилась под откос. А человек за предыдущий срок вернул в США предприятия. Многие люди получили работу», — сказал Ярошенко.





5 ноября 2024 года в США прошли выборы 47-го президента. На следующий день американские СМИ подсчитали итоги голосования. Они назвали победителем кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Он получил 277 голосов выборщиков. Планируется, что политик вступит в должность 20 января 2025 года.