Опасные маршруты: как такси-агрегаторы защищают водителей от агрессивных пассажиров

Одна из проблем, на которую обратили внимание после убийства таксистки в городе Коркино Челябинской области, — защита водителей от конфликтных пассажиров. Daily Storm решил узнать у работников сферы и законотворцев, как агрегаторы такси могут сделать безопаснее работу своих партнеров.





Пассажиры регулярно устраивают конфликты, рассказала Светлана из Челябинска. Она работает в такси девять лет. Клиенты могут начать ругаться даже без повода. Женщина вспомнила случай, который произошел с ней пять лет назад.





«Мне попался пассажир с поехавшей крышей. Я зимой получила заказ в коттеджный поселок на берегу озера. Выходят навеселе два парня. Как я поняла, хозяин дома вызвал другу такси», — рассказала она.





Мужчина посадил в машину пьяного товарища, и Светлана поехала по адресу. Пассажир каждые две минуты просил остановиться, говорил, что будет пить и курить в машине. Все дошло до того, что мужчина начал бросаться с кулаками на Светлану, а она уворачивалась.





Женщина ехала далеко от города, и бежать за помощью было некуда. Она попыталась взять телефон и набрать мужу. Когда пьяница увидел это, он ударил Светлану. Пассажир пригрозил таксистке избиением, если она попробует что-то сделать.





«Потом доехали до светофора, где стояли машины. Я взяла сумку и вышла из авто, а пассажир начал бегать за мной. Другие водители заметили это, и повыходили из машин. Мужчина увидел их и убежал», — вспоминает Светлана.





Как сейчас пытаются сделать безопаснее работу таксистов





В современных приложениях перевозчиков есть функции для помощи водителям. Собеседники издания поделились, что они не всегда могут помочь в экстренных ситуациях. Поэтому некоторые шоферы сами придумывают, как защитить себя и машину. Например, ставят кнопку вызова группы быстрого реагирования.





До прихода в город федеральных агрегаторов в Челябинске работал местный перевозчик. Светлана рассказала, что в его приложении была тревожная кнопка. Она отправляла экстренное уведомление всем таксистам в городе. На помощь приезжали больше двух десятков машин, вспоминает женщина.





«Тревожная кнопка работала. Это знали все в городе, и пассажиры боялись ее», — отметила Светлана.





Сейчас у популярных агрегаторов перевозок имеется похожий функционал. В приложении для водителей «Яндекс.Такси» есть кнопка «Конфликт». Если нажать ее, то смартфон начнет записывать на видео происходящее в салоне. Также водитель может позвонить оператору службы спасения.





Председатель движения «Форум такси» Олег Амосов считает, что, скорее всего, это решение может помочь после конфликта. Например, отснятые кадры можно будет показать в суде или в полиции.





Daily Storm поговорил с общественником из Москвы, который пожелал остаться анонимным. Мужчина работает таксистом пять лет. Он помогает своим коллегам взаимодействовать с агрегаторами и властью.





«Если таксист нажмет кнопку «Конфликт», то просто пойдет запись происходящего в салоне. После она сохранится у агрегатора. Но это решение конфликта постфактум», — высказал свое мнение общественник.





Во время спора водитель может рассчитывать только на себя, считает мужчина. Звонок в «112», может быть, утихомирит клиента, но точно не поможет в экстренной ситуации. Например, во время попытки убийства.





Шоферы сервиса «Максим» могут воспользоваться тревожной кнопкой. Она находится в приложении для водителей и передает коллегам сигнал о помощи с координатами водителя. Светлана считает, что приложение отправляет уведомление только коллегам поблизости, да и некоторые таксисты просто игнорируют зов помощи.





«Она [кнопка] не работает, потому что ребята иногда используют ее без необходимости. <...> Там много подработчиков. Им все равно, что у кого происходит», — высказала свое мнение женщина.





Таксист-общественник отметил, что сейчас некоторые водители сами устанавливают в авто кнопку вызова группы быстрого реагирования. Эта опция для защиты имущества стоит 9000 рублей в месяц. Немногие шоферы могут себе ее позволить.





Последние предложения по решению проблемы





Вопрос безопасности таксистов поднимали еще до убийства в Коркино. После трагедии и последовавших погромов многие вновь задумались, как можно защитить шоферов от конфликтных клиентов.





Перед происшествием в Челябинской области депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил министру транспорта России оборудовать автомобили такси прозрачными перегородками между водителем и пассажиром. Светлана считает, что это не решение проблемы. Дебошира ведь нужно еще как-то выгнать из машины. Ее коллега Амосов считает, что автомобили, на которых зачастую ездят шоферы, не предназначены для перегородок.





«Пусть депутат наладит выпуск автомобиля такси, в котором будет предусмотрена установка такой перегородки. В России есть куча некоммерческих автомобилей, которые производятся для частного пользования. Они некоммерческие. Соответственно установка такой перегородки будет чему-нибудь и как-нибудь мешать», — высказался он.





Таксист-общественник считает, что такое решение могло бы серьезно повысить безопасность и снизить количество нападений на водителей. Это цивилизованный подход, сказал он. Похожим образом поступают в некоторых странах, но, по его мнению, вряд ли такой способ приживется в России.





«Это противоречит философии российского квазитакси: все пассажирские сиденья должны быть доступны. То есть пассажиров может быть четыре. Соответственно, агрегаторы, которые имеют серьезный административный и лоббистский рычаг, такого не допустят», — считает мужчина.





В ЛДПР предполагают, что трагедия в Коркино произошла, потому что происходящее в салоне не снималось на регистратор. Фракция предложила обязательно устанавливать их в машинах такси.





«Что помешает грабителю или убийце унести регистратор с собой? Ну и стоимость таких устройств с записью происходящего в салоне 7500-15 000 рублей», — поделился своим мнением общественник.





Амосов наоборот советует таксистам приобрести такой гаджет. При виде камеры некоторые пассажиры не будут конфликтовать, считает он.





Что говорят по поводу проблемы агрегаторы такси





Daily Storm узнал у двух крупных сервисов вызова такси, сколько раз в этом и прошлом году нападали на водителей и что может сделать шофер во время конфликта с клиентом.





На водителей агрегатора «Максим» в этом году напали 10 раз, а в 2023-м — 13, рассказали в пресс-службе сервиса. Все конфликты возникали на бытовой почве. В сервисе отметили, что это единичные случаи. Проблема не носит массовый характер и не требует вмешательств со стороны компании.





«В приложении для водителей сервиса заказа такси «Максим» Taxsee Driver давно есть тревожная кнопка, которая передает сообщение о помощи с координатами водителя. Были случаи, когда она помогала спасти жизнь и оперативно задержать нападавших. Большинство активаций тревожной кнопки водители совершают случайно или в ситуациях, когда угрозы жизни нет», — рассказали в пресс-службе агрегатора.





Представители «Яндекс Go» подтвердили, что в их продукте для таксистов есть кнопки для помощи водителям. Первая автоматически связывается с техподдержкой, а вторая набирает номер службы спасения. Также водитель может записать происходящее в машине. Отснятый материал получат сотрудники поддержки.





«На случай возникновения нештатной ситуации сервис страхует водителя и всех пассажиров на сумму в два миллиона рублей. Страховка автоматически начинает действовать с началом поездки и заканчивается, когда заказ завершен», — отметили представители компании.





Планируют ли законодатели вмешиваться в работу агрегаторов





Зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поделился с изданием своим мнением о том, нужно ли обязать таксистов заботиться о безопасности таксистов и как это можно сделать.





Рафаэль Марданшин сказал, что нет необходимости что-то менять в законодательстве. Агрегаторы могут собственным решением принять дополнительные меры безопасности для водителей.





«Предусмотреть, возможно, кнопки тревожной сигнализации. Как в магазинах, в банках. Что-то подобное вполне возможно устанавливать в такси. Чтобы в экстренных случаях было достаточно нажать кнопку», — так Марданшин ответил на вопрос о решении проблемы.





Если случаи нападения на таксистов приобретут массовый характер, то нужно будет серьезно реагировать, сказал депутат. Пока к Марданшину не обращались с просьбами заняться решением этой проблемы.